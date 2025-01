So geht es Sandra Köhldorfer und Baby eine Woche nach Geburt

Sandra Köhldorfer (43) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin konnte nach einer langen Kinderwunschreise vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrem Partner Ryan ihr erstes gemeinsames Kind in die Arme schließen. Nach einer Risikoschwangerschaft kam Töchterchen Kaia sieben Wochen zu früh auf die Welt. Im Interview mit Bunte schwärmte die frischgebackene Mama nun von den ersten Tagen zu dritt. "Kaia ist unglaublich stark und so strahlend, man kann es kaum glauben. Sie wiegt gerade mal 1,8 Kilo, aber sie lacht, weiß, was sie will, und hat einen Lebenswillen, der mich tief beeindruckt", erzählte Sandra begeistert. Auch ihr selbst gehe es richtig gut: "Ich fühle mich wie neu geboren. Im Ernst, keine Ängste, keine Schmerzen oder Beschwerden mehr – einfach die pure Erleichterung, auch wenn mein Blutdruck noch etwas zu hoch ist. Aber das wird sich mit der Zeit einpendeln."

Für Sandra ist ihr Mutterglück nach der Geburt noch viel größer, als sie es sich zuvor ausgemalt hat. "Muttersein ist noch viel schöner, als ich es mir je vorgestellt habe. Was mich besonders überrascht, ist die unglaubliche Ruhe, die Kaia mir schenkt", plauderte die TV-Bekanntheit aus und verriet weiter: "Wenn sie in meinem Arm liegt, verschwindet alles um mich herum – nur sie zählt." Während Sandra mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde, muss Kaia noch zwischen zwei und sieben Wochen im Krankenhaus bleiben. "Kaia liegt auf der Neonatologie-Intensivstation und wir können jederzeit bei ihr sein. Ryan gibt sie jetzt schon kaum aus den Händen. Er ist verzaubert. Ich bin nur noch Nummer zwei", lachte Sandra.

Schon zuvor hatte Sandra im Interview mit Promiflash nähere Details zur Geburt verraten. "Mein Blutdruck ist wieder normal, der Zucker auch, und ich habe keinerlei Schmerzen. Das allein macht mich schon überglücklich. Dass die Geburt dann auch noch in nur 40 Minuten und völlig schmerzfrei verlief, ist einfach unglaublich!", erzählte sie damals überglücklich. Dann kam sie aus dem Schwärmen über ihren kleinen Schatz gar nicht mehr heraus: "Jeder Moment mit Kaia ist gerade ein kostbares Geschenk. Wenn sie mit ihren winzigen Fingern meine Fingerspitze umschließt, ist das das wundervollste Gefühl auf der Welt."

Privat / Sandra Köhldorfer Sandra Köhldorfer, Beziehungsexpertin

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

