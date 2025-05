Details verraten: So groß wird Sandra Köhldorfers Hochzeit

Dr. Sandra Köhldorfer (43), bekannt aus der Fernsehsendung Hochzeit auf den ersten Blick, steht vor einem ganz besonderen Tag: Im August will sie ihren Verlobten Ryan Bank auf dem Grazer Schlossberg heiraten. Bei der Feier werden zwischen 80 und 100 Gäste aus aller Welt erwartet. Sandra verrät im Gespräch mit Bunte, dass es weder eine traditionelle noch eine steife Zeremonie werden soll, sondern ein "Herzensfest" für die Liebe, das Leben und ihre engsten Freunde und Familie: "Es wird eine Mischung aus allem. Lustig, wild, ehrlich, herzlich – mit einem Hauch Eleganz und Liebe zum Detail. Genau so, wie wir auch als Paar sind." Auch Töchterchen Kaia ist natürlich ganz vorne mit dabei – wie genau, das soll eine kleine Überraschung am Tag selbst werden.

Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren, auch wenn Sandra ihr Brautkleid noch sucht. Sie gesteht, dass gerade diese Entscheidung nicht leichtfällt. "Ich habe schon so viele Bräute gesehen und kann mir gar nicht vorstellen, so schnell mein Kleid zu finden", erklärt die Psychotherapiewissenschaftlerin. Es müsse herausstechen und zeitlose Eleganz ausstrahlen, dabei aber gleichzeitig praktisch sein – schließlich will Sandra ihre kleine Tochter problemlos halten können. Während sie selbst mit der Wahl ihres Traumkleids noch hadert, ist Kaia modisch schon einen Schritt voraus: Ihr Kleidchen für das große Fest liegt bereits bereit und soll am Ende perfekt zum Look ihrer Mama passen.

Sandra und ihr Ryan sind schon seit Langem ein Herz und eine Seele. Um die Hand seiner Liebsten hielt der US-Amerikaner bereits 2022 im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" an. Eigentlich wollten die beiden bereits im Februar dieses Jahres heiraten, vor der Geburt ihrer Tochter. Doch die Kleine kam im Januar sieben Wochen zu früh zur Welt. Anfangs wog sie nur 1,7 Kilo und brauchte medizinische Unterstützung. Mittlerweile entwickelt sich Kaia Amalia aber super und ist Sandra und Ryans größter Stolz. Mit der Hochzeit im August setzt die kleine Familie ihrer Liebe nun die Krone auf – die Fans dürfen sich vielleicht auch über ein paar Einblicke im TV freuen. "Ich denke, allen, die so lieb unseren Antrag mitverfolgt haben, sind wir ein Update schuldig", meint Sandra mit einem Augenzwinkern.

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, Tv-Star, mit ihrem Mann und ihrem Kind

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, TV-Expertin

