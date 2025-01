So kam die erste Folge der neuen Dschungelcamp-Staffel an

Gestern hieß es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Das Dschungelcamp ging endlich in eine neue Runde. Und der Auftakt der gefeierten Show kam bei den Zuschauern schon mal nicht schlecht an – zumindest, wenn es nach den Quoten geht. So verfolgten laut RTL über vier Millionen Menschen das erste Aufeinandertreffen der Dschungelcamper im TV. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die Show hervorragende 29,7 Prozent.

Doch was sagen die Fans? Die scheinen, was die erste Folge angeht, gemischte Gefühle zu haben. "So, erster Tag vorbei und ich muss sagen, die Cast ist vielversprechend. Der Beef ist schon programmiert" oder "Ich feiere den Dschungel, wie jedes Jahr", freuen sich beispielsweise zwei User. Andere stehen der diesjährigen Staffel skeptisch gegenüber. "Schlechtester Cast überhaupt" oder "Bisher bietet es nicht so viel Entertainment" finden wiederum zwei andere Zuschauer auf Instagram.

Gestern mussten sich die Stars bereits der ersten Essensprüfung stellen. Dabei kämpften die Camp-Bewohner schon ordentlich mit ihrem Würgereiz. Nina Bott (47) konnte ihr Ekel-Essen allerdings nicht bei sich behalten und musste sich übergeben. Yeliz Koc (31) durfte beispielsweise von einem Krokodil-Penis kosten – scheiterte aber.

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

RTL Maurice Dziwak bei der Dschungelprüfung

