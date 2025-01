EXO wird bald wieder als K-Pop-Gruppe auftreten

EXO-Mitglied und Schauspieler D.O., der mit bürgerlichem Namen Do Kyung Soo heißt, hat Fans mit einer erfreulichen Nachricht überrascht. Während eines Gesprächs über das bevorstehende 30-jährige Jubiläum seines Labels SM Entertainment erklärt er, dass seine Band EXO bald wieder gemeinsam auftreten werde. "Natürlich werdet ihr uns als komplette Gruppe sehen", verkündet der Sänger selbstbewusst. Bereits jetzt würden sie sich in den Vorbereitungen für künftige Projekte befinden. "Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ihr werdet uns bald zusammen sehen", versichert er.

Allerdings bat D.O. die Fans um etwas Geduld, da ein gemeinsamer Auftritt der K-Pop-Band möglicherweise nicht mehr in diesem Jahr stattfinden werde. "Auch wenn es nicht 2025 passieren sollte, wird es nicht mehr lange dauern", fügt er hinzu. Die Planung orientiere sich an den Zeitplänen der einzelnen Mitglieder, weshalb man gezielt den passenden Moment abwarten wolle. Besonders beruhigend ist sicherlich für viele seine Aussage, dass alle Angelegenheiten zu EXO weiterhin von SM Entertainment koordiniert würden, auch wenn einige Mitglieder mittlerweile in anderen Agenturen unter Vertrag stehen.

D.O. gilt als einer der ruhigen und bodenständigen Köpfe der Gruppe, weshalb seine Worte von vielen Fans als besonders glaubwürdig wahrgenommen werden. Seit ihrem Debüt im Jahr 2012 zählt EXO zu den bekanntesten K-Pop-Bands weltweit und hat mit Hits wie "Growl" und "Love Shot" zahlreiche Erfolge gefeiert. Die Dynamik innerhalb der Band war immer ein entscheidender Faktor für ihren Erfolg. Trotz der Solokarrieren und unterschiedlichen Verpflichtungen haben die Mitglieder stets betont, dass ihre Freundschaft und Verbundenheit sowohl auf als auch abseits der Bühne intakt bleibe.

Getty Images D.O., südkoreanischer Sänger und Schauspieler

Instagram / zkdlin Kai, Sänger der K-Pop-Gruppe EXO

