Könnte 2025 das Jahr des Boygroup-Booms im K-Pop werden?

Die Boygroups BTS und EXO dominierten viele Jahre die K-Pop-Welt. Allerdings kamen in den vergangenen zwei Jahren kaum männliche Gruppen nach, die ihre Nachfolge antreten konnten. Könnte sich dies in diesem Jahr ändern? Für die großen Musiklabels wie SM, YG und JYP Entertainment stehen einige neue Boygroups in den Startlöchern, die nur darauf warten, ihr Debüt zu geben. Die Fans der südkoreanischen Beats zeigen sich jedoch eher skeptisch, ob 2025 wirklich das Jahr des Boygroup-Booms werden wird. "Vielleicht bin ich einfach nur alt, aber die Qualität der Songs ist nicht mehr das, was sie einmal war. Jetzt müssen die Songs durch Herausforderungen gepusht werden, um süchtig zu machen. Es ist anstrengend. Bis zu BTS, EXO und Wanna One hatten Boygroup-Songs Mainstream-Appeal", erklärt beispielsweise ein User auf der südkoreanischen Plattform nate.

Andere sind der Ansicht, dass sich auch 2025 nichts ändern wird – stattdessen glauben viele, dass auch weiterhin eher die Girlgroups um Twice, aespa und IVE auf dem Vormarsch sein werden. "Das Gerede von einem Boygroup-Boom ist Unsinn. Girlgroups dominieren immer noch. Vom Können bis zur Optik sind Girlgroups viel besser. Die Ära der Boygroup-Dominanz endete mit BTS und EXO", findet ein User. Einige zeigen sich aber auch positiv eingestellt – und glauben, dass Rookie-Gruppen wie RIIZE oder BOYNEXTDOOR in diesem Jahr für Aufsehen sorgen werden.

Wenn man auf das vergangene Jahr zurückblickt, dominierten überwiegend die Girlgroups die Charts und Musikshows. Einer der erfolgreichsten Songs war beispielsweise "Supernova" von aespa. Die K-Pop-Rookies ILLIT legten mit ihrem Lied "Magnetic" ein echtes Traum-Debüt hin. Kiss of Life brachte mit "Sticky" ebenfalls einen echten Ohrwurm heraus. Rosé (27) von Blackpink schaffte es zusammen mit Bruno Mars (39) mit ihrem Track "APT." ebenfalls ganz nach oben in die Charts.

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac Karina, Winter, Giselle und Ningning bei The Fact Music Awards, Oktober 2023, Incheon

Instagram / roses_are_rosie Bruno Mars und Rosé, Musiker

