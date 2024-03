Vernachlässigt? Den Labels rennen ihre K-Pop-Stars davon!

K-Pop-Sänger Lee Taemin (30) verlässt sein Musikmanagement, SM Entertainment, nach 16 langen Jahren. Sein Kollege Onew tut es ihm gleich – auch er kehrt dem Label den Rücken, wie unter anderem News1 berichtet. Die beiden waren zusammen mit Jonghyun, Choi Minho und Key als Boygroup SHINee mit Unterstützung des Unternehmens berühmt geworden. Taemin und Onew sind aber nicht die Einzigen: In den vergangenen Monaten machten viele Idols mit ihren Managements kurzen Prozess. Was ist da nur los – bahnt sich bei den K-Pop-Stars ein Umbruch an?

EXO wurde ebenfalls unter SM Entertainment entdeckt. Bis heute ist die Gruppe, die derzeit aus den acht Mitgliedern Xiumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai und Sehun besteht, mit Songs, wie "Love Shot" oder "Obsession" extrem erfolgreich. Dennoch entschloss sich einer von ihnen, dass es Zeit für eine Veränderung ist. D.O. aka Doh Kyungsoo sagte nach zwölf Jahren ebenfalls auf Wiedersehen. Seine aktiven Kollegen bleiben derweil bei SM – doch auch bei ihnen gibt es offenbar Potenzial für eine Vertragsauflösung. Baekhyun, Chen und Xiumin reichten 2023 eine Klage gegen ihren Arbeitgeber ein. Laut ihrem Anwalt hätte SM sie unter anderem zu spät oder teils gar nicht bezahlt. EXOs Unterstützer zeigten sich darüber völlig fassungslos. Inzwischen konnten beide Seiten ihren Streit aber beilegen.

Doch nicht nur SM Entertainment stand in der Vergangenheit oft in der Kritik. Auch YG Entertainment wurde vermehrt vorgeworfen, sich nicht genügend um seine Künstler zu kümmern. Blackpink feierte 2016 unter dem Plattenlabel sein Debüt. In all den Jahren brachten Rosé, Jennie (28), Lisa (26) und Jisoo (29) aber nur 32 Songs heraus – zu wenig, wie die Fans der Girlgroup finden. Zum Vergleich: BTS veröffentlichte seit 2013 sage und schreibe mehr als 235 Songs – Stray Kids bewegen sich auf einem ähnlichen Level und sind zudem erst seit 2018 aktiv.

Instagram / real__pcy Sehun, Xiumin, D.O., Chen, Suho, Baekhyun, Kai und Chanyeol, Mitglieder von EXO

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

