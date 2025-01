Leo und Linn plaudern über ihren "Mord auf Ex"-Podcast

Schon seit 2019 ziehen Leonie Bartsch und Linn Schütze ihre Hörer wöchentlich in ihren Bann. In ihrem Podcast "Mord auf Ex" sprechen sie jede Woche über echte Kriminalfälle und lassen ihren Fans dabei regelmäßig das Blut in den Adern gefrieren. Was die beiden Content Creatorinnen dazu inspiriert hat und wie krass die Vorbereitung auf ihre kommende Podcast-Tour ist, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

