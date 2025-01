Belasten "Mord auf Ex"-Kriminalfälle Linn und Leo mental?

Die Stimmen von Linn Schütze und Leonie Bartsch sollten vielen Podcast-Liebhabern bekannt sein: Seit 2019 sprechen sie bei "Mord auf Ex" über wahre Kriminalfälle und beleuchten die Hintergründe schrecklicher Verbrechen. Promiflash hat bei den Content Creatorinnen nachgehakt, ob die Recherche zu den Fällen ihre Psyche belastet. "Wir versuchen, dass wir irgendwie abschalten können. Das ist nicht so einfach, also das ist etwas, was wir, glaube ich, noch lernen müssen [...]. Wir haben auch viele Menschen, die sich persönlich bei uns melden mit ihren Geschichten, das nimmt einen natürlich schon mit", gesteht Linn ehrlich. Dennoch betont sie: "Ich habe aber irgendwie gemerkt, dass das bei mir nicht so ein Ding ist, dass ich jetzt irgendwie unglaublich viel Angst dadurch kriege oder traurig bin." Stattdessen habe ihre Arbeit dafür gesorgt, dass sie ihre Liebsten vielmehr zu schätzen wisse.

Für Leo sei außerdem ihr zweiter Podcast "True Love", in dem die beiden vorrangig Geschichten über Liebe erzählen, ein guter Ausgleich: "Ich glaube, um nicht so ganz abzustumpfen, hat uns auch 'True Love' geholfen, weil ich das schon merke, in den Wochen, wenn wir viel düstere Recherche betreiben und diese harten Folgen haben [...]. In diesen Wochen ist es schon so, dass ich mir denke: 'Oh Gott, warum mache ich diesen Job', weil der ist ja schon sehr hart. Und dann haben wir uns halt irgendwann gedacht, lass uns doch einfach einen Job machen, wo es Geschichten mit einem Happy End gibt." Das helfe Leo dabei, sich auch auf die schönen Seiten des Lebens zu besinnen.

Mit ihrem Konzept sind die beiden Podcasterinnen sehr erfolgreich: Mittlerweile zählt "Mord auf Ex" zu den bekanntesten True-Crime-Podcasts in Deutschland – dadurch schafften es die beiden sogar auf die Liste der "30 unter 30" der erfolgreichsten Persönlichkeiten des Forbes-Magazins. Daher war der nächste große Schritt für die beiden Moderatorinnen schnell klar: Im Februar gehen sie mit ihrer Show auf große Live-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und um ihren Zuschauern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, fahren die beiden ganz schön auf, wie sie im Interview mit Promiflash verraten: "Wir wollen eine Videoebene aufmachen, wir haben Schauspieler auf der Bühne, wir haben Lichtkünstler dahinter, es gibt eine Schattenwand, es gibt aufwendige Lichtkonstruktionen und eine Band – und man muss alles koordinieren."

Anzeige Anzeige

Christoph Köstlin Linn Schütze, Produzentin

Anzeige Anzeige

Christoph Köstlin Leonie Bartsch, Produzentin

Anzeige Anzeige

Anzeige