Davor haben "Mord auf Ex"-Linn und Leo Angst bei ihrer Tour

Mit ihrem True-Crime-Podcast "Mord auf Ex" unterhalten Linn Schütze und Leonie Bartsch regelmäßig ein riesiges Publikum. Die Show läuft so gut, dass sie bald sogar auf große Tour gehen. Leo und Linn sind mittlerweile in ihrem Job geübt – aber dennoch haben sie auch Sorgen, wenn es um ihre Live-Shows geht. "Es ist so surreal. Man muss sich erst mal daran gewöhnen, dass die Leute Erwartungen an einen haben. Man hat natürlich Angst, diese Leute zu enttäuschen und man möchte ja auch alles richtig machen", erklärt Linn im exklusiven Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Es ist so ein Privileg, das machen zu dürfen, und man möchte nur das Beste abliefern."

Leo stimmt dem zu und wirft noch weitere Sorgen in die Runde: Sie scheint ein bisschen mit Lampenfieber zu kämpfen zu haben. Im Promiflash-Interview schildert sie, dass sie schon als Kind immer großen Respekt davor hatte, vor Menschen aufzutreten. "Jede Person, die so sagt, 'Easy, das mache ich mit links', da denke ich mir nur, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja auch ein total unnatürlicher Zustand, sich in eine Arena zu stellen und von allen angucken zu lassen", findet sie. Allerdings habe sich die Blondine auch schon einen Weg überlegt, wie sie ihre Aufregung zügeln kann: Dank der ultrahellen Lichter auf der Bühne ist ein Großteil des Publikums nicht zu sehen. So könne sie sich einfach vorstellen, dass nur Linn "und noch ein paar andere" vor ihr sitzen würden. "Der Rest ist gar nicht da", scherzt die Podcasterin.

Um ihr Publikum zu begeistern, legt sich das Krimi-Duo richtig ins Zeug. Wie sie Promiflash verraten haben, wird es nicht einfach nur um die beiden auf der Bühne gehen. "Wir wollen eine Videoebene aufmachen, wir haben Schauspieler auf der Bühne, wir haben Lichtkünstler dahinter, es gibt eine Schattenwand, es gibt aufwendige Lichtkonstruktionen und eine Band – und man muss alles koordinieren", teasern die beiden Frauen an. Dass die Tour solche Ausmaße annimmt, war nicht geplant und wurde von Leo und Linn auch nicht erwartet. Doch die beiden wollen abliefern – immerhin sei ihre Tour die größte, die es in Europa je gegeben hat.

Christoph Köstlin Leonie Bartsch, Produzentin

Christoph Köstlin Linn Schütze, Produzentin

