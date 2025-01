So viel Arbeit stecken Linn & Leo in die "Mord auf Ex"-Tour

In wenigen Wochen tauschen Linn Schütze und Leonie "Leo" Bartsch ihr Aufnahmestudio gegen die größten Eventhallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz – denn ihr gefeierter True-Crime-Podcast "Mord auf Ex" geht auf große Deutschlandtour! Wie die beiden Journalistinnen im Interview mit Promiflash erzählen, stecken sie schon seit Monaten in der intensiven Planung – und da habe es auch schon einige Nervenzusammenbrüche und schlaflose Nächte gegeben. "Es ist echt wahnsinnig viel Arbeit, wir hätten niemals gedacht, dass das wirklich solche Ausmaße annimmt. Bei so einer Tour sind ja so viele Gewerke mit am Start", erklärt Leo. Denn bei den Shows sitzen sie nicht nur auf der Bühne und besprechen einen Kriminalfall, sondern haben sich für ihre Fans so einige Besonderheiten überlegt: "Wir wollen eine Videoebene aufmachen, wir haben Schauspieler auf der Bühne, wir haben Lichtkünstler dahinter, es gibt eine Schattenwand, es gibt aufwendige Lichtkonstruktionen und eine Band – und man muss alles koordinieren."

In den vergangenen Wochen sei sehr viel passiert – so langsam füge sich aber alles zusammen: "Das Gefühl ist gerade echt unbeschreiblich, weil wir so lange schon daran arbeiten und so viele Ideen haben und jetzt gerade alle auf Papier sind und mit allen durchgesprochen werden", meint Leo lächelnd. Ihre "Mord auf Ex"-Tour sei die größte Podcast-Tour, die es in Europa je gegeben hat. Deshalb wollen die zwei abliefern, betont Linn gegenüber Promiflash: "Wir haben für uns den Anspruch, dann aber auch die beste Show zu machen, die es gibt. Wir sitzen da jetzt schon ein Dreivierteljahr dran, haben vor Ort gedreht, erzählen die Story mit Angehörigen." Trotz des Stresses und der vielen Arbeit macht es den beiden total viel Spaß und sie freuen sich schon sehr darauf, ihre Zuschauer in die Welt ihres ausgewählten Falles zu holen.

Details zu der Kriminalgeschichte dürfen die beiden noch nicht erzählen. Linn und Leo verraten im Interview nur so viel: "Es ist ein Fall, den wir erzählen, der sehr gut zu Promiflash passen würde." Tauchen die beiden Podcasterinnen also in die Welt der Stars und Sternchen ein? Das bleibt abzuwarten. Ab dem 10. Februar touren sie durch neun Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In "Mord auf Ex" erzählen Linn und Leo seit 2019 verschiedene internationale Kriminalfälle. Mittlerweile zählt der Podcast zu den bekanntesten True-Crime-Shows Deutschlands – die beiden Moderatorinnen kamen durch ihre Arbeit als Produzentinnen auf die Liste der "30 unter 30 erfolgreichsten Persönlichkeiten" des Forbes-Magazins.

Christoph Köstlin Linn Schütze und Leonie Bartsch von "Mord auf Ex"

