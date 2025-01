TikTok-Star Siyah (†17) stirbt durch Schusswunde in Brust

Auf Social Media zauberte Siyah ihren Fans mit ihren Videos und Inhalten ein Lächeln ins Gesicht – nun müssen sie von dem TikTok-Star Abschied nehmen. Wie People berichtet, wurde die 17-jährige Nahsiyah Turner am 18. Januar bei einer Schießerei vor einem Einkaufszentrum in Südkalifornien tödlich verletzt. Die alarmierte Polizei fand sie beim Eintreffen bewusstlos in ihrem Fahrzeug vor – sie habe nicht geatmet und nicht auf die Beamten reagiert. Wenig später wurde sie im Krankenhaus für tot erklärt. Wie die Gerichtsmedizin später bestätigte, sei die Todesursache eine Schusswunde in der Brust gewesen.

Siyah war nicht allein in dem Fahrzeug, in dem sie von den Beamten aufgefunden wurde. Vier Männer sollen bei ihr gewesen sein, die anschließend alle festgenommen und befragt wurden. Da Berichten der Lokalzeitung Los Cerritos zufolge jedoch kein Verdächtiger ausfindig gemacht werden konnte, wurden die Ermittlungen einen Tag später wieder eingestellt. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es in dem Einkaufszentrum zu einer Schießerei mit tödlichen Folgen gekommen war – erst im vergangenen April sei ein Mann vor Ort ums Leben gekommen. Für Schüler wie Siyah sei das Center eine beliebte Anlaufstelle zum Shoppen oder Essen gehen.

Die Fans des verstorbenen Teenagers nehmen in den sozialen Median Abschied. Ein Großteil von Siyahs Followern soll zudem zu einer Art Trauerfeier zusammen gekommen sein und stellte Siyah zu Ehren Bilder von ihr, Blumen und Kerzen am Treffpunkt auf und ließen Luftballons in die Luft steigen. Mittlerweile verzeichnet die Internetbekanntheit rund 300.000 Follower auf TikTok und 36,5 Tausend auf Instagram, die sie nun in Erinnerung behalten wollen.

Anzeige Anzeige

TikTok / s1yahhh._ Nahsiyah Turner, Januar 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / s1yahhh._ Nahsiyah Turner, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige