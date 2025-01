Musiker Nick Cave: Verlust seiner Söhne prägte seine Kunst

Nick Cave (67), australischer Musiker und legendärer Frontmann von Nick Cave and the Bad Seeds, hat offen über die Auswirkungen der tragischen Verluste seiner beiden Söhne gesprochen. Im Jahr 2015 starb sein 15-jähriger Sohn Arthur nach einem Sturz von einer Klippe nahe der Heimat der Familie in Brighton. Nur sieben Jahre später, 2022, verlor er auch seinen ältesten Sohn Jethro Lazenby, einen Schauspieler und Fotografen, der an Schizophrenie litt und wenige Tage zuvor aus der Haft entlassen worden war. In einem Radiointerview in der Sendung "Desert Island Discs" sprach Nick über die Dimension seiner Trauer und wie sie sein Leben und seine Arbeit veränderte.

Die erdrückende Trauer habe ihn dazu gebracht, seine Einstellung zu seiner Kunst und seinem täglichen Leben zu überdenken, erklärte der Musiker. Früher habe er die Kreativität als alles bestimmend betrachtet, doch nach Arthurs Tod habe er sein Studio geschlossen und monatelang nicht arbeiten können. "Es schien so selbstgefällig", erzählte er im Interview und erklärte, dass er seine Prioritäten neu habe ordnen müssen. Heute seien seine Familie, seine Rolle als Ehemann und Vater sowie seine Verantwortung als Mensch die tragenden Säulen seines Lebens. Nick Cave, der mit seiner Frau Susie Bick auch den gemeinsamen Sohn Earl hat, zog daraufhin aus Brighton nach Los Angeles, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Nick, der in jungen Jahren selbst den Verlust seines Vaters durch einen Autounfall erlitt, reflektierte zudem über seine schwierige Jugendzeit. Er gab zu, dass er damals mit seiner Trauer nicht habe umgehen können und stattdessen auf Drogen und Alkohol zurückgriffen hätte. Dadurch kämpfte Nick zwei Jahrzehnte lang gegen eine Heroinabhängigkeit, die ihn so isolierte, dass sie sogar seine Kreativität lähmte. Heute ist Nick seit Langem clean und findet in der Liebe zu seiner Familie und der Verbindung mit anderen Betroffenen Trost. "Wir sind in unserem Verlust verbunden, es hat mich einfach inspiriert, dass, wenn diese Leute mir dieses Gefühl geben können, ich vielleicht auch anderen Menschen dasselbe Gefühl geben kann", fasste er die Briefe und Beileidsbekundungen zusammen, die ihn zu einer neuen Perspektive in seinem Leben inspiriert haben.

Getty Images Nick Cave und Ehefrau Susie im Januar 2023 in Mailand.

Getty Images Nick Cave im August 2022 in Österreich.

