Über 50 Regelverstöße: Die Dschungelcamper werden bestraft

Die Stars und Sternchen sind gerade einmal fünf Tage im Dschungelcamp – und schon jetzt haben sie die Marke von 50 Regelverstößen geknackt. "Jürgen (67), Lilly (48) und Sam (33) schlafen tagsüber. Yeliz (31) raucht Zigaretten der anderen Stars. Zu allem Überfluss wurde Schmuggelware im Camp gefunden. Schmuggeln ist im Camp inakzeptabel", heißt es in einem Brief an die Teilnehmer. Zur Strafe müssen sie ihre Luxusartikel entbehren, lediglich zwei dürfen sie behalten – doch die Entscheidung, wer welchen seiner geliebten Mitbringsel behalten darf, löst direkt den nächsten Streit unter ihnen aus.

So würde beispielsweise Sam gerne seine Make-up-Palette oder das Parfüm behalten. Das können seine Mitstreiter natürlich weniger nachvollziehen. Letztendlich entscheiden sie sich dafür, dass Jürgen sein orthopädisches Kissen und Maurice Dziwak (26) den Hasen seines Neugeborenen behält. Doch wie sich später herausstellt, wurden letzten Endes doch mehr als die vereinbarten zwei Luxusartikel behalten. "Ja okay, ich habe gelogen", stellt Yeliz Koc dann klar. "So wie er Gemüsebrühe reingeholt hat, habe ich auch was reingeholt", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit und präsentiert eine Vape. Während Mitstreiterin Edith angeblich von vornherein sicher war, dass Yeliz geschummelt hat, vermutet Dschungelinsassin Nina Bott (47) aber, dass die Vape der Beauty gar nicht der Auslöser der zweiten Bestrafung war. Wie sich später herausstellte, lag die Schauspielerin richtig: Tatsächlich ist ein Teil von Sams Make-up-Palette nicht abgegeben worden. Dass das ein Versehen war, wollen seine Kollegen aber nur schwer glauben. Nichtsdestotrotz müssen sie einen weiteren Luxusartikel abgeben – Maurice opfert sich und gibt schweren Herzens das Kuscheltier seines Sohnes.

In den vergangenen 18 Jahren versuchten die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Teilnehmer schon so einiges in den Dschungel zu schmuggeln. Aber früher oder später wird das Mitbringsel dann doch immer wieder ausfindig gemacht. So auch gestern, als Timur Ülker (35) seinen Brühwürfel-Schmuggel offengelegt hatte. "Ich muss euch was verraten, wir müssen einmal reden. Es ist was passiert. [...] Es wurde ja auch kommentiert, dass das Essen in den letzten Tagen leckerer war als üblich, das liegt daran, dass ich Brühwürfel mitgenommen habe", gestand er seinen Mitstreitern.

RTL Timur Ülker, Dschungelcamper 2025

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

