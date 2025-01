So hat Timur Ülker Brühwürfel in den Dschungel geschmuggelt

Timur Ülker (35) sorgt im Dschungelcamp für Aufsehen – und zwar mit einer ziemlich kreativen Schmuggel-Aktion! Der Schauspieler hat Brühwürfel ins Camp gebracht, um die eintönige Reis- und Bohnenkost aufzupeppen. Auf Instagram teilt Timur nun ein Video, das zeigt, wie er die Würfel vor dem Einzug in den Dschungel geschickt im Futter seines Rucksacks mit einer riesigen Ladung Toilettenpapier versteckt hat, um sie an den Rangern vorbeizuschmuggeln. Seine Mitstreiter im Camp reagierten gespalten auf diese kreative Regelumgehung: Während Lilly Becker (48) und Jörg Dahlmann (66) die Aktion feierten, zeigte sich vor allem Maurice Dziwak (26) empört.

Im Netz scheint die Stimmung eindeutig: Viele Fans fanden die Aktion "witzig" und "clever". "Die Brühwürfel peppen alles auf", kommentiert eine Userin begeistert, und ein weiterer Fan befürwortet die Aktion mit einem: "Ich hab das auch gefeiert." Dass Timur für mehr Geschmack im Camp sorgen wollte, hat offenbar einen Nerv getroffen, denn eine weitere Stimme lobte ihn für seine gute Vorbereitung: "Als hätte er vorher gewusst, dass keine Sterne geholt werden."

Mit dieser Aussage spielt der Dschungel-Zuschauer wohl darauf an, dass in den bisherigen drei Dschungelprüfungen kein einziger Stern und somit kein Essen fürs Camp erspielt werden konnte. Alle drei Male hatte sich Sam Dylan (33) – zuletzt in Begleitung von Alessia Herren (23) – den Challenges stellen müssen. Statt mit einem Sternenhagel endete jede Prüfung mit dem Satz "Ich bin ein Star – holt mich hier raus", was bedeutet, dass die Dschungelprüfung abgebrochen wurde.

RTL Maurice Dziwak, Dschungelcamper 2024

RTL Sam Dylan und Alessia Herren bei der Dschungelprüfung

