Ailee und ihr Verlobter strahlen bei Hochzeitsshooting

Seit vergangenem Jahr schwebt Ailee mit ihrem Partner Choi Sihoon auf Wolke sieben. Die K-Pop-Sängerin und der Ex-"Single Inferno"-Teilnehmer verlobten sich sogar bereits und wollen schon bald eine romantische Hochzeit feiern. In Südkorea ist es üblich, dass Braut und Bräutigam vor ihrem großen Tag zu einem Fotoshooting zusammenkommen. Bei Ailee und Sihoon stand dieses bereits an – und die beiden gaben ihren Fans auf Instagram stolz ein paar Einblicke. Die Aufnahmen, auf denen die Turteltauben in unterschiedlichen Looks posieren, fangen die Chemie zwischen ihnen perfekt ein – verliebte Blicke inklusive.

Ailee und ihr Partner sollen angeblich am 20. April den Bund für ein gemeinsames Leben schließen. Sicherlich werden sie auch hier ihren Unterstützern einige Einblicke geben. Diese können es schon jetzt kaum erwarten, dass ihre Idole endlich heiraten. "Wir freuen uns so für euch", schwärmte beispielsweise ein User auf Social Media. Einen großen Schritt wagten Ailee und Sihoon bereits im Vorfeld, wie die Musikerin in der MBC-Varieté-Show "What Do You Do When You Play?" ausplauderte. "Wir sind zusammengezogen, bevor wir geheiratet haben", verriet die Musikerin vor wenigen Wochen freudig. In Südkorea ist es eigentlich üblich, bis zur Hochzeit bei den Eltern zu wohnen.

Ailees Beziehung zu Sihoon wurde im Mai des vergangenen Jahres offiziell. Damals bestätigte ihr Management die tollen Nachrichten. "Ailees Freund ist tatsächlich Choi Sihoon", erklärte AtoZ Entertainment verschiedenen Medien. Zuvor deutete die 35-Jährige selbst an, dass sie verliebt ist und ihr Partner noch nicht so lange in der Öffentlichkeit steht.

Getty Images Ailee, K-Pop-Sängerin

Instagram / choi_hun2 Ailee und ihr Partner Choi Sihoon im November 2024

