"Smallville"-Star Tom Welling wurde kürzlich verhaftet

Der einst durch die Serie "Smallville" bekannt gewordene Schauspieler Tom Welling (47) wurde kürzlich von der Polizei in Yreka, Kalifornien, festgenommen. Der Vorwurf: Fahren unter Alkoholeinfluss. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Filiale der Restaurantkette Arby's. Laut TMZ soll der Blutalkoholspiegel des Schauspielers über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,08 Prozent gelegen haben. Darüber, wie hoch der Wert genau war, gibt es keine bestätigten Angaben. Tom selbst hat bislang zu dem Vorfall keine Stellung genommen.

Die Nachricht über die Festnahme des ehemaligen Teenie-Idols sorgt vor allem deshalb für Aufsehen, weil sich Tom in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Der veröffentlichte Mugshot erregt bei den Fans Aufsehen. Auf Instagram äußerten sich User unter anderem wie folgt: "Das ist Tom Welling? Verdammt, er ist sehr gealtert" oder "Superman sieht beschissen aus". Seit seinem Durchbruch als Clark Kent in "Smallville" konnte er nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen. Sein letztes Schauspielengagement war 2023 für die Serie "The Winchesters".

Abseits der Schauspielerei lebt der gebürtige New Yorker ein ruhiges Leben auf einer Ranch in Nordkalifornien. Erst wenige Stunden nach seiner mutmaßlichen Festnahme veröffentlichte der 47-Jährige auf Instagram noch einen liebevollen Geburtstagsgruß für seine Ehefrau Jessica Rose Lee Welling. Diese heiratete er 2019 auf einem malerischen Weingut in Santa Ynez. Die beiden teilen auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren zwei Söhnen. Über seine Familie schwärmte er auch öffentlich: "Unsere Träume wurden wahr." Trotz der jüngsten Negativmeldungen könnte dieser Rückzugsort eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser aktuell turbulenten Phase spielen.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Tom Welling, Schauspieler

Getty Images Tom Welling und Jessica Rose Lee im Februar 2016

