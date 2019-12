Mit "Smallville" feierte der US-amerikanische Schauspieler Tom Welling (42) von 2001-2011 den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Privat landete der Hobby-Cowboy mit Jessica Rose Lee den Hauptgewinn. Die beiden sind seit über fünf Jahren glücklich zusammen und sind mittlerweile sogar Eltern geworden. Anfang des Jahres begrüßten die Turteltauben Sohnemann Thomson Wylde Welling. Und auch das Jahresende soll ähnlich gefühlsgeladen gestaltet werden – Tom und Jessica haben sich getraut.

Die beide sind am Wochenende vor den Traualtar geschritten und haben sich in einer intimen Hochzeit auf Sunstone Vineyards & Winery in San Ynez das Ja-Wort gegeben. Dies berichtete nun das amerikanische Online-Portal Us Weekly. Mittlerweile hat Jessica selbst das große Ereignis auf ihren Social-Media-Plattformen offiziell gemacht, da sie ihren Nachnamen auf "Welling" geändert hat. Von Hochzeitsfotos fehlt aber bislang noch jede Spur.

Die beiden haben sich fast zwei Jahre Zeit gelassen, bis die Glocken läuteten. Im April 2018 gab die Blondine bekannt, dass Tom ihr die Frage der Fragen gestellt hat, als sie ihn bei einem Event als "Verlobter" bezeichnete.

Instagram / tomwelling Familie Welling

Instagram / jessicarosewelling Jessica Rose und Tom Welling

Instagram / jessicarosewelling Familie Welling 2019 bei einem Ausflug

