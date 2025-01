Wer ging wem fremd? Angelina Pivarnick hat sich getrennt

Angelina Pivarnick (38) ist nicht länger mit ihrem Verlobten Vinny Tortorella zusammen. Das enthüllte die US-Reality-Bekanntheit beim Wiedersehen von "Jersey Shore: Family Vacation". "Wir filmen gerade für eine weitere Staffel, und [ich] habe herausgefunden, dass er mich betrogen hat", berichtete Angelina zu ihrer Trennung. Dabei deutete sie auch an, dass ihr Liebes-Aus sowie der mögliche Seitensprung ihres Ex-Partners Thema in der neuen Staffel sein würden. "Er wollte nur im Fernsehen sein. Alles, was mit mir zu tun hatte, war ihm egal", schoss sie außerdem gegen Vinny.

Vinny schoss allerdings prompt zurück – er behauptet, dass Angelina diejenige gewesen sei, die fremdging. "Ich habe zwei Wochen nach der Beendigung meiner Beziehung ein Scharnier gemacht, nachdem ich herausgefunden habe, dass ich wieder betrogen wurde", erklärte er am Wochenende auf Social Media. Wer letztlich zuerst fremdging, ist bislang nicht klar. Im vergangenen November wurden erstmals Gerüchte laut, dass Vinny Angelina möglicherweise untreu gewesen sein könnte. Damals tauchten Screenshots auf Facebook auf, die zeigten, dass, während die 38-Jährige für Dreharbeiten unterwegs war, ihr Verlobter sich auf Datingapps herumtrieb.

Drei Jahre ging Angelina mit Vinny durchs Leben. Im April 2023 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. In "Jersey Shore: Family Vacation" ging ihr Partner damals vor der Influencerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. "Ich liebe dich, Ang, und ich möchte, dass du mich heiratest", schwärmte Vinny damals. Für die Ewigkeit sollte ihre Liebe aber dennoch nicht sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick und Vinny Tortorella, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Pivarnick im Mai 2021

Anzeige Anzeige