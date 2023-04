TV-Antrag: "Jersey Shore"-Star Angelina ist jetzt verlobt!

Angelina Pivarnick (36) gibt der Ehe noch eine Chance! Im Februar des vergangenen Jahre war bekannt geworden, dass die Jersey Shore-Bekanntheit und ihr Mann Chris Larangeira sich nach knapp drei Jahren Ehe getrennt haben. Kurz darauf wurde ihr eine Liaison mit dem Skandal-Rapper Kanye West (45) nachgesagt. Doch offenbar hat Angelina ihre wahre Liebe nun in Vinny Tortorella gefunden: Die TV-Bekanntheiten werden heiraten!

Einem Teaser zufolge, der am Ende der aktuellen Folge von "Jersey Shore Family Vacation" gezeigt wurde, hielt ihr Vinny bereits im vergangenen November auf einer Geburtstagsparty um die Hand der 36-Jährigen an. "Ich möchte mit dir alt werden", sagte er in dem Video und fügte hinzu: "Ich liebe dich, Ang, und ich möchte, dass du mich heiratest."

Die Trennung von ihrem Ex-Mann hatte der US-Amerikanerin ziemlich zugesetzt. Wenige Wochen nach der Scheidung hatte sie im Netz gestanden: "Mein Immunsystem ist durch den ganzen Stress, den ich in den letzten Monaten durchgemacht habe, sehr geschwächt."

Angelina Pivarnick, TV-Bekanntheit

Angelina Pivarnick, März 2019

Angelina Pivarnick, Influencerin

