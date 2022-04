Sorge um Angelina Pivarnick (35). Im Februar wurde bekannt, dass die Jersey Shore-Bekanntheit und ihr Ehemann Chris Larangeira sich nach knapp drei Jahren Ehe getrennt haben. Bereits zuvor machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass die Beziehung der beiden zerbrochen sei. Der Stress der vergangenen Monate scheint dem Reality-TV-Star auf die Gesundheit zu schlagen. Wie Angelina am Dienstag mitteilte, habe man sie in eine Klinik eingeliefert.

"Ich bin im Krankenhaus. [...] Mir geht es überhaupt nicht gut", erzählte die 35-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Zudem teilte sie eine Aufnahme, auf der sie an mehrere Infusionen angeschlossen war. "Mein Immunsystem ist durch den ganzen Stress, den ich in den letzten Monaten durchgemacht habe, sehr geschwächt", schilderte Angelina. Der Schmerz, den sie verspüre, sei unerträglich.

Doch die gebürtige New Yorkerin zeigte sich zuversichtlich, dass es ihr bald wieder besser gehe. "Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Schon bald werde ich das Licht sehen, ich warte nur darauf, es zu sehen", äußerte sie. In der schweren Zeit helfe ihr vor allem ihr Glaube weiter.

Getty Images Chris Larangeira und Angelina Pivarnick im März 2019 in New York

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick, Reality-TV-Star

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick, TV-Bekanntheit

