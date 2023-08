Nach Verlobung: Angelina Pivarnick ruft Polizei wegen Freund

Was ist passiert? Angelina Pivarnick (37) hatte sich erst im Februar des vergangenen Jahres von ihrem Mann Chris Larangeira getrennt. Aufgrund des Stresses musste der Reality-TV-Star sogar ins Krankenhaus. Im April gab die "Jersey Shore"-Beauty bekannt, dass sie sich erneut verlobt hat. Dieses Mal mit Vinny Tortorella. Doch bei den beiden scheint nicht alles so harmonisch abzulaufen: Angelina hat nun wohl sogar die Polizei wegen eines Streits gerufen.

Die 37-Jährige kontaktierte die Strafverfolgungsbehörden, nachdem es angeblich zu einem Streit gekommen war, wie Page Six berichtet. Das Magazin erhielt einen Polizeibericht, der zeigt, dass Angelina nach einem angeblichen Fall von häuslicher Gewalt den Notruf gewählt hatte. Als die Polizei am Tatort eintraf, lehnte der Realitystar es jedoch ab, Anzeige gegen seinen Verlobten zu erstatten. "Ich kann bestätigen, dass Angelina tatsächlich die Polizei zu ihrem Haus gerufen hat. Nachdem sie mit den Beamten gesprochen hat, hat Angelina beschlossen, keine Anzeige zu erstatten", gab ihr Anwalt in einem Statement bekannt.

Der Beziehungsstatus des Paares hat sich offenbar ebenfalls nicht geändert. Vinnys Anwalt erklärte: "Mein Mandant und Frau Pivarnick sind immer noch verlobt und wohnen immer noch zusammen. Herr Tortorella bestreitet jede unangemessene Handlung, die ein Eingreifen der Polizei rechtfertigen würde."

Anzeige

Getty Images Angelina Pivarnick, TV-Star

Anzeige

Getty Images Angelina Pivarnick, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Angelina Pivarnick, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de