Hat Angelina Pivarnick (35) etwa doch den Chirurgen an ihr Gesicht gelassen? Wie bei vielen ihrer Jersey Shore-Kolleginnen ist auch an der Reality-TV-Bekanntheit nicht mehr alles ganz echt: In den vergangenen Jahren hatte die New Yorkerin sowohl eine Brust- als auch eine Povergrößerung vornehmen lassen. Zwar beteuerte Angelina, es bei diesen zwei Eingriffen belassen zu wollen – doch ihre Fans vermuten nun auch noch eine Nasen-OP!

Auf ihrem Instagram-Account ging die 35-Jährige vor Kurzem live und plauderte mit ihren Followern. Doch die achteten dabei offenbar vor allem auf Angelinas Gesicht – denn das erschien ihnen deutlich verändert! "Ich glaube, sie hatte eine Nasenoperation", mutmaßte ein User und merkte zudem an, die Gesichtsform der Brünetten sei ebenfalls verändert: "Das kann nur von Spritzen und Fillern kommen!" Andere Nutzer waren nicht ganz so zurückhaltend – und bezeichneten Angelina sogar als "Muppet".

Angelina ist zumindest nicht die einzige "Jersey Shore"-Bekanntheit, die sich bereitwillig unter das Messer ihres Beauty-Docs legt: Auch Jennifer "JWoww" Farley (35) ließ so einiges an sich machen – unter anderem eine Brustvergrößerung, zahlreiche Botoxinjektionen, Lipfiller oder auch Wangenimplantate. Was meint ihr: Hatte Angelina wirklich eine Nasenkorrektur? Stimmt unten ab.

Getty Images Angelina Pivarnick, "Jersey Shore"-Darstellerin

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick, bekannt aus "Jersey Shore"

Getty Images Angelina Pivarnick, Jennifer Farley, Deena Cortese und Nicole Polizzi

