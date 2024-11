Angelina Pivarnicks Freund wird auf Dating-App erwischt

Ist das ein Beweis für eine Trennung zwischen der Jersey Shore-Bekanntheit Angelina Pivarnick (38) und ihrem Partner Vinny Tortorella? Während sich Angelina bei den Dreharbeiten zu "Jersey Shore: Family Vacation" mit ihren Co-Stars auf Jamaika befand, entdeckten die Fans plötzlich etwas Schockierendes. Wie Screenshots auf Facebook bewiesen, hatte ihr Freund währenddessen offensichtlich Spaß auf der Dating-App Hinge. Ob Angelina die Vorwürfe ernst genommen hat und sich trennte, ist unklar, bisher folgen sich beide immer noch gegenseitig auf Instagram.

Allerdings äußerte sich die Reality-TV-Bekanntheit dazu in einer Facebook-Gruppe. Ihr Kommentar unter den Screenshots des Profils bezog sich vor allem auf die Trauer über ihren Anfang des Monats verstorbenen Hund – und wirkte enttäuscht und zugleich ironisch: "Das ist nur eine Woche nach Peanuts Tod. Sehr süß." Offensichtlich schien sie entweder sehr sauer gewesen zu sein oder die Gerüchte über das vermeintlich neu angelegte Datingprofil ihres Partners nicht ernst genommen zu haben.

Dass beide eine sehr holprige Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen seit ihrer Verlobung im Jahr 2022 führten, wurde spätestens dann klar, als Angelina 2023 nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Partner die Polizei rief, wie Page Six berichtete. Nachdem die 37-Jährige die Strafverfolgungsbehörden kontaktierte und die Beamten am Tatort eintrafen, wollte sie trotzdem keine Anzeige erstatten. Den Beziehungsstatus der beiden stellte damals noch mal Vinnys Anwalt in einem Statement klar: "Mein Mandant und Frau Pivarnick sind immer noch verlobt und wohnen immer noch zusammen."

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick, TV-Bekanntheit

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick und Vinny Tortorella, April 2023

