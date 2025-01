Fans meinen: Dieser Dschungelcamper verdient das Krönchen

Heute bricht schon Tag sieben im Dschungelcamp an – der große Moment, in dem zum 18. Mal ein Star das Dschungelkrönchen aufgesetzt bekommt, rückt also immer näher. Doch wen sehen die Zuschauer derzeit ganz oben auf der Beliebtheitsskala? In den vergangenen Tagen sicherte sich GZSZ-Star Timur Ülker (35) Platz eins auf dem Treppchen. Dieser wird nun aber vom Thron gestoßen. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 30. Januar, 18:14 Uhr] geht hervor, dass 430 von 1.244 Lesern (34,6 Prozent) Lilly Becker (48) den Sieg am meisten gönnen. Timur sicherte sich nach der Ex von Boris Becker (57) zwar noch den zweiten Platz, hat aber nur noch 198 Leser, das entspricht 15,9 Prozent, auf seiner Seite. Dschungel-Bronze verdient laut den Reality-TV-Liebhabern Maurice Dziwak (26) mit 181 Stimmen (14,5 Prozent).

Wer die Zuschauer gar nicht überzeugen kann, ist derzeit Jürgen Hingsen (67). Er landet auf dem letzten Platz des Rankings, mit gerade einmal 12 Stimmen (1 Prozent). Auch Edith Stehfest muss noch etwas Überzeugungsarbeit beim Publikum leisten, denn für sie stimmte gerade einmal eine Person mehr, so bekam sie 13 Votes (1 Prozent). In die hintersten Plätze reiht sich auch Alessia Herren (23) ein. Die Tochter von Willi Herren (✝45) bekam 17 Zuschauerstimmen (1,4 Prozent).

Dass ausgerechnet Jürgen auf dem letzten Platz des Beliebtheitsrankings gelandet ist, ist nicht gerade verwunderlich. Als der ehemalige Sportler inmitten eines Gesprächs Lücken in Maurice' Allgemeinbildung entdeckte, zeigte er sich nicht gerade einfühlsam. Stattdessen stellte er den Realitystar vor versammelter Mannschaft bloß und war der Meinung, Maurice solle lieber noch einmal die Schulbank drücken. Bereits gestern zeigten sich die Dschungel-Fans auf X solidarisch mit dem selbsternannten Löwen Maurice. "Allgemeinbildung definiert halt auch jeder anders" und "Maurice tut mir echt leid" lauteten nur einige der Kommentare im Netz.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

RTL Maurice Dziwak im Dschungelcamp 2025