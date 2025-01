Trauer um Frau: Starb Max Schautzer an gebrochenem Herzen?

Am Mittwoch wurde bekannt, dass TV-Legende Max Schautzer plötzlich im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Krank sei er nicht gewesen, doch eine enge Freundin des TV-Moderators meint, den Grund für sein Ableben zu kennen: Sie vermutet, er sei an einem gebrochenen Herzen gestorben. "Was Max fast täglich belastet hat, war, dass er seine Gundel wegen Corona vor ihrem Tod nicht mehr sehen durfte. Die Ärzte hatten es ihm verboten", berichtet die Bekannte nun gegenüber Bild und fügt hinzu: "Die Enttäuschung hatte sich tief in seine Seele gefressen. Gundel wurde eingeäschert. Max hat die Urne mitgenommen."

Damals hatte die Ehefrau des Österreichers Schwierigkeiten beim Treppensteigen und blieb deshalb zur Beobachtung im Krankenhaus. Am nächsten Tag kam es dann aber anders: Gundel hatte Atemnot und wurde ins künstliche Koma versetzt. Kurze Zeit später schloss die Frau des TV-Moderators ihre Augen für immer. "Der Arzt rief mich an und fragte, ob wir eine Patientenverfügung hätten. Ich konnte mich zwar noch von ihr verabschieden. Da hatte ihre Seele sie aber bereits verlassen. Wir hatten gemeinsam ein erfülltes Leben", erinnerte sich Max an den Tod seiner geliebten Ehefrau damals im Interview mit Bild.

Insgesamt gingen Max und seine Gundel 53 Jahre gemeinsam durchs Leben. Obwohl sie keine Kinder hatten, waren sie unendlich glücklich. "Wir hatten dadurch nicht die Diskussion, wer in der Karriere zurücksteckt oder wie die Kinder erzogen werden sollten. Wir wurden nicht voneinander abgelenkt", schwärmte die TV-Legende vor einigen Jahren über ihr kinderloses Glück in einem Interview mit Bild. Das Liebesglück endete mit Gundels Tod am 26. Dezember 2021.

Getty Images Gundel Schautzer und Max Schautzer

Getty Images Max Schautzer, Juni 2022

