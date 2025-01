TV-Legende Max Schautzer mit 84 Jahren in Köln verstorben

Deutschlands Fernsehwelt trauert um eine Legende: Max Schautzer ist heute Nachmittag in einem Kölner Krankenhaus verstorben. Das berichtet nun Bild. "Er war seit Anfang Januar im Krankenhaus, sprach von einer Untersuchung. Er war nicht krank, aber uns allen fiel auf, dass er immer weniger geredet hat. Er wollte einfach nicht mehr, ist friedlich in der Klinik eingeschlafen", erklärt eine enge Freundin des TV-Moderators. Er wurde 84 Jahre alt.

Es war wohl insbesondere der Tod seiner Frau Gundel, der ihm in den vergangenen Jahren zusetzte. Der "Alles oder nichts"-Star verlor seine Liebste nach 53 Jahren Ehe im Dezember 2021 und war seitdem nicht mehr derselbe. "Max war zuletzt eher in sich gekehrt, hat kaum noch gesprochen. Er war bis zuletzt immer auf vielen Promi-Events eingeladen. Aber immer, wenn es lustig wurde, ging er nach Hause, wollte lieber für sich sein. Er konnte das nicht ertragen", schildert seine Bekannte.

Die TV-Persönlichkeit begann in den 60er-Jahren, sich einen Namen in der Branche zu machen, und stellte sein Talent als Moderator von Unterhaltungssendungen erstmals als Gastmoderator der Sendung "Musik aus Studio B" unter Beweis. Er erlangte vorwiegend durch Sendungen wie "Immer wieder sonntags", "Allein gegen alle", "Die Goldene Eins" sowie "Ein Platz an der Sonne" Bekanntheit. Max war allerdings nicht nur als Moderator tätig, sondern auch als Schauspieler, Journalist, Autor, Synchronsprecher sowie Produzent.

Getty Images Gundel Schautzer und Max Schautzer

Getty Images Max Schautzer, Juni 2022

