Emotionale Trauerfeier: Freunde verabschieden Max Schautzer

Ein rührender Abschied in Kitzbühel: Freunde und Weggefährten nahmen am Samstagnachmittag Abschied von Max Schautzer (✝84). Der beliebte Moderator, bekannt aus Sendungen wie "Pleiten, Pech und Pannen", war am 29. Januar im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie Bild berichtet, erwiesen ihm in der Pfarrkirche Kitzbühel zahlreiche prominente Gäste, darunter Heino (86) oder Marianne und Michael, die letzte Ehre. Bereits am Freitag hatten 42 enge Freunde und Wegbegleiter des Verstorbenen an einem von Designer Werner Baldessarini und seiner Frau Cathrin ausgerichteten Abschiedsessen teilgenommen, das in gemütlicher Runde im Gasthaus Vordergrub stattfand.

Das Abschiedsessen sollte laut Gastgebern eine "fröhliche und unkomplizierte Atmosphäre" schaffen, die an die gemeinsamen Erlebnisse mit Max erinnerte. Fotos des Verstorbenen, die auf Monitoren gezeigt wurden, sorgten beim Dinner für rührende Erinnerungen. Doch die Gedenkfeierlichkeiten wurden von einem Eklat überschattet: Schautzers Bruder Erwin blieb dem Gottesdienst und dem Abendessen fern und besuchte stattdessen eine Karnevalssitzung in Klagenfurt. Dieser Entschluss sorgte für einiges Unverständnis bei den Anwesenden. Laut der Zeitung soll es auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Erwin und anderen Teilnehmern gegeben haben, weshalb er nicht zu der Trauerfeier erschien.

Max Schautzer starb am 29. Januar 2025 in einem Kölner Krankenhaus. Eine enge Freundin erklärte zu dem Zeitpunkt gegenüber dem Blatt: "Er war seit Anfang Januar im Krankenhaus, sprach von einer Untersuchung. Er war nicht krank, aber uns allen fiel auf, dass er immer weniger geredet hat. Er wollte einfach nicht mehr, ist friedlich in der Klinik eingeschlafen." Sein Tod kam gut drei Jahre nach dem Verlust seiner Ehefrau Gundel, mit der er 53 Jahre lang verheiratet war. Ihr Ableben an Weihnachten 2021 hatte ihn tief erschüttert, besonders, da er aufgrund damaliger Coronaregeln nicht an ihrer Seite sein konnte. Nach Gundels Tod sei Max nicht mehr derselbe gewesen, blieb alleine Zuhause und mied Events.

Getty Images Max Schautzer, November 2022

Getty Images Gundel Schautzer und Max Schautzer

