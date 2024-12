Was steckt hinter Brandi Glanvilles angeschwollenem Gesicht?

Brandi Glanville (52) sorgt mit einem bewegenden Interview für Aufsehen. Im Podcast "Virtual Reali-Tea" von Page Six sprach die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit über ihren langwierigen Kampf gegen eine mutmaßlich parasitäre Infektion, die deutliche Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen hat. Auf die Frage, ob sie tatsächlich einen Parasiten in ihrem Körper vermutet, reagierte sie frustriert: "Ich weiß es verdammt noch mal nicht. Wir wissen es nicht." Symptome wie Kältegefühle, ein Ticken im Ohr und das unangenehme Empfinden, dass sich "etwas" in ihrem Gesicht bewege, setzten ihr zu. "Und dann beginnt es, wieder einzufallen", erklärte die TV-Persönlichkeit resigniert.

Auch die Therapie bringt bisher keine Erleichterung. Nach einer Pause von den verschriebenen Antibiotika griff Brandi wieder zu den Medikamenten, als sich ihr Gesicht erneut zu verändern begann. "Ehrlich gesagt, gefällt mir mein Gesicht ein wenig geschwollen besser", gestand sie und fügte hinzu, dass ihre teilweise nur einseitig auftretenden Schwellungen jedoch alles andere als ideal seien. Ihre verzweifelte Suche nach Antworten hat Brandi bereits über 64.000 Euro gekostet. Trotz einiger "normaler Tage" sei die Lösung ihres Gesundheitsrätsels noch nicht in Sicht. Der Zustand belaste sie nicht nur äußerlich: "Es fühlt sich an, als würde es mich langsam umbringen. Ich bin seit einem Jahr auf Medikamenten, gehe nicht aus und habe mich komplett zurückgezogen", erklärte sie.

Als wäre der gesundheitliche Kampf nicht genug, sieht sich Brandi auch noch schweren Anschuldigungen ausgesetzt. Ex-Housewives-Kollegin Caroline Manzo erhob im Mai in einer eidesstattlichen Erklärung Vorwürfe gegen sie. In dieser heißt es: "Glanville hat mich zu ihrer eigenen sexuellen Befriedigung böswillig sexuell missbraucht." Die Vorwürfe, die Brandi vehement bestreitet, belasten die Blondine massiv und haben laut einem Insider gravierende Folgen. Gegenüber OK! verriet die Quelle: "Wegen des stressbedingten Angioödems, das sie ins Krankenhaus brachte, konnte Brandi überhaupt nicht arbeiten." Die Doppelbelastung aus gesundheitlichen und emotionalen Herausforderungen bringe sie an ihre Grenzen.

Getty Images Brandi Glanville im Dezember 2018, Beverly Hills

Getty Images Caroline Manzo im Jahr 2015

