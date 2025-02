Punksängerin Patti Smith kollabiert während Live-Auftritt

Sängerin Patti Smith (78) sorgte bei einem Auftritt in São Paulo für besorgte Gesichter, als sie am 29. Januar vor den Augen zahlreicher Fans zusammenbrach. Die US-Amerikanerin hielt gerade einen Vortrag über den Klimawandel, als sie nach etwa 30 Minuten in sich zusammensank. Wie die brasilianische Lokalzeitung Folha de S.Paulo berichtet, kehrte Patti später im Rollstuhl zurück auf die Bühne und entschuldigte sich bei ihrem Publikum. "Leider bin ich krank geworden und der Arzt hat gesagt, dass ich nicht weitermachen kann", erklärte sie in einer kurzen Ansprache vor der Menge. Der Auftritt wurde daraufhin vollständig abgebrochen.

In einem Statement auf Instagram erklärte die aus Berlin stammende Gruppe "Soundwalk Collective", mit der Patti derzeit regelmäßig auftritt, dass die Musikerin in den Tagen zuvor unter schwerer Migräne gelitten habe. Während des Auftritts sei ihr daraufhin schwindelig geworden. Trotzdem wolle sie, so die Erklärung, nicht auf die noch geplanten Begegnungen mit ihren Fans verzichten. "Patti wird jetzt von den besten Ärzten auf die liebevollste Art und Weise behandelt", hieß es weiter. Die Termine in Brasilien sind Teil eines gemeinsamen internationalen Projekts der Sängerin und des Kollektivs.

Patti gilt als eine der prägenden Figuren der Punk- und Undergroundkultur der 70er Jahre und ist sowohl als Musikerin als auch als Lyrikerin bekannt. International gefeiert wurde sie besonders für ihren Hit "Because the Night", den sie gemeinsam mit Bruce Springsteen (75) schrieb. Die sogenannte "Godmother of Punk" inspiriert seit Jahrzehnten ihre Fans mit ihrer Kunst und ihrer unermüdlichen Energie. Trotz ihres Alters und gesundheitlicher Herausforderungen plant sie weitere Gigs, darunter im Sommer 2025 auch einige Auftritte in Deutschland.

Getty Images Sängerin Patti Smith 2024 in Lyon

Getty Images Sängerin Patti Smith 2024 in Lido di Venezia

