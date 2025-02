Drittes Dschungel-Aus: Dieser Promi muss das Camp verlassen

Auch am zehnten Tag fliegt ein Dschungelcamp-Promi aus der Show und muss seine Siebensachen packen. Nachdem nach und nach die Stars um Lilly Becker (48), Maurice Dziwak (26) und Co. durchatmen können und eine Runde weiter sind, fällt die Entscheidung zwischen Edith Stehfest und Nina Bott (47). Letztendlich verkünden Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41): "Heute ins Hotel gehen darf, beziehungsweise muss... Nina." Damit muss sie leider als dritter Promi ausscheiden.

Nina ist über ihr Aus eher nicht sehr traurig, denn sie hatte schon seit einigen Tagen Sehnsucht nach ihrem Ehemann und ihrer Familie. Auf X trauern ihr viele der Zuschauer auch eher weniger nach. "Australien, 7:31 Uhr – Nina ist bereits vergessen", schreibt beispielsweise ein Nutzer der Social-Media-Plattform. Zudem meint ein weiterer: "Alle sind froh, dass Nina geht." Ein dritter merkt wiederum an: "Ehrlich, wird irgendjemand hier Nina groß vermissen?"

Gestern traf das Zuschauervoting auf Yeliz Koc (31) – sie erhielt ganz überraschend die wenigsten Anrufe. "Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin", verriet die Reality-TV-Bekanntheit später in einer Pressekonferenz in der Anwesenheit von Promiflash und ergänzte: "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich habe jetzt teilweise schon gehört, wie ich gezeigt wurde."

Anzeige Anzeige

RTL Nina Bott und Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige