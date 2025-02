Yeliz Koc kann ihren Dschungelcamp-Rauswurf nicht fassen

Yeliz Koc (31) kann die Entscheidung der Zuschauer nicht nachvollziehen! Die ehemalige Make Love, Fake Love-Protagonistin wurde am Samstagabend aus dem Dschungelcamp gewählt. Damit belegt sie den vorletzten Platz. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, bringt die Mutter einer Tochter jetzt ihr Unverständnis zum Ausdruck. "Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin", betonte Yeliz und erklärte ihre Gefühlslage genauer: "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich habe jetzt teilweise schon gehört, wie ich gezeigt wurde."

Aber woran könnte es gelegen haben, dass Yeliz schon als zweiter Star den Platz am Lagerfeuer räumen musste? Die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat eine Vermutung. "Na ja, man hat mir ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich in einer Prüfung zu beweisen", fasste sie zusammen und verdeutlichte: "Darum geht es ja auch in dem Format. Also der Dschungel ist für mich halt auch die Prüfungen – und wenn du halt die ganze Zeit nicht in die Prüfung gewählt wirst, dann kannst du auch nichts zeigen."

Auch wenn Yeliz im Moment "enttäuscht" sei, gehe es ihr nach ihrem Rauswurf insgesamt "ganz gut". Die einstige Bachelor-Kandidatin drückt jetzt einer bestimmten Mitstreiterin für die weitere Zeit im Camp die Daumen. "Ich würde mich freuen, wenn Nina die Krone mit nach Hause nimmt", erklärte sie. Für sie sei die Schauspielerin "ein ehrlicher, toller Mensch, ein normaler Mensch, ein netter Mensch."

RTL Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

