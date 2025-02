Fürs Dschungelcamp klingelt Jan Köppens Wecker schon nachts

Wenn die Zuschauer um 20:15 Uhr gebannt vor dem TV sitzen, um die neueste Folge des Dschungelcamps zu schauen, ist es in Australien früher Morgen. Das bedeutet nicht nur für die Camper, sondern vor allem für die Moderatoren Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) enorm frühes Aufstehen. Wie früh beziehungsweise spät der Wecker bei Jan in den Dschungel-Wochen klingelt, hat er nun in seiner Instagram-Story verraten: Um 21:55 Uhr klingelt der erste Wecker des Moderators. Darauf folgen dann noch mindestens zwei weitere Wecksignale um 22:25 Uhr und 22:30 Uhr!

Doch der Alltag in Australien bringt noch weitere Herausforderungen mit sich. Um für die abendliche Ausstrahlung in Deutschland fit zu sein, geht der Moderator bereits um 15 Uhr ins Bett – und das bei vollem Tageslicht. Um für optimale Schlafbedingungen zu sorgen, hat sich Jan etwas einfallen lassen, wie er in einem Instagram-Reel präsentierte: Sein Hotelzimmer hat er mit schwarzer Plane abgedunkelt, was ihm zwar erholsamen Schlaf bietet, aber auch nach seinen eigenen Worten "wie ein richtig creepy Raum" aussieht. Und was ist sein tägliches Programm bis zum Showstart um 5:15 Uhr australischer Zeit? Duschen, Anziehen, Frühstücken und der Weg zum Set, der bis zu einer Stunde dauert, sind Teil seiner Vorbereitung, sowie die Maske und intensive Besprechungen, bevor schließlich die Kameras laufen.

Seit 2023 moderiert Jan an der Seite von Sonja das Dschungelcamp und hat schon in dieser kurzen Zeit ein unverkennbares Markenzeichen etabliert: Seine bunten Hemden sind mittlerweile nicht mehr aus der Show wegzudenken. Für seine Reise nach Australien hat der Moderator vorgesorgt und nicht nur einen normalen Reisekoffer gepackt. Drei zusätzliche Gepäckstücke waren ausschließlich für seine farbenfrohe Garderobe reserviert, die er zusammen mit einer Stylistin eigens für die Show zusammengestellt hatte.

Anzeige Anzeige

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Dschungel-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Anzeige Anzeige

Anzeige