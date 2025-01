Jan Köppen reist mit drei Koffern bunter Hemden in Dschungel

Jan Köppen (41), Moderator von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, steht kurz vor seiner Abreise nach Australien. Am kommenden Freitag, den 17. Januar, nimmt der gebürtige Marburger den langen Flug auf sich, um live aus Down Under zu berichten. In einer Fragerunde auf Instagram verriet Jan dabei einige Details über seine Reisevorbereitungen. Für seinen Aufenthalt im australischen Sommer nimmt er nicht nur einen normalen Reisekoffer mit, sondern auch drei zusätzliche Gepäckstücke für eine ganz besondere Fracht: Seine farbenfrohen Hemden, die er gemeinsam mit einer Stylistin für die Show zusammengestellt hat.

Und wie wohnt der Moderator, der jetzt gemeinsam mit Co-Moderatorin Sonja Zietlow (56) seine Ängste verraten hat, vor Ort? Jan hat sich für ein angemietetes Haus entschieden, in dem er sich selbst verpflegen wird. Ein Hotel hätte zwar ebenfalls zur Verfügung gestanden, doch das sei für ihn keine geeignete Lösung. "Das ist super so. Hotel könnte ich zwar auch, aber das würde keinen Sinn ergeben, weil man die Vorzüge im Hotel dann gar nicht so hat", erklärte er seinen Fans. Trotz seiner Vorfreude auf die Zeit in Australien begleitet ihn auch ein wehmütiges Gefühl: Seine geliebte Hündin Suki bleibt in Deutschland. "Ich werde sie vermissen, aber ich könnte niemals einem Hund antun, in einer Frachtbox im Flieger zu sein", erklärte Jan.

Der 41-Jährige, der seit 2023 an der Seite von Sonja das Dschungelcamp moderiert, begeistert seine Fans nicht nur durch seine lockere Art, sondern auch durch sein Faible für auffällige Outfits. Seine bunten Hemden, die er bei der Show regelmäßig trägt, sind längst zu seinem Markenzeichen geworden. Privat liebt er die Natur und verbringt gerne Zeit mit seiner Hündin Suki. Der Moderator schätzt zudem den persönlichen Austausch mit seinen Followern auf Social Media, wo er Einblicke in seine Arbeit und seinen Alltag gibt.

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

RTL / Stefan Thoyah Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderatoren

