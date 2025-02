Gelogen? Yeliz Koc wehrt sich gegen Nataschas Vorwürfe

Im diesjährigen Dschungelcamp war Yeliz Koc (31) ab und an in Plauderlaune: Die Reality-TV-Bekanntheit gab unter anderem intime Details über ihr kompliziertes Verhältnis zu dem Vater ihrer Tochter, Jimi Blue Ochsenknecht (33), preis. Sie berichtete von Kontaktabbrüchen und fehlenden Entschuldigungen – sehr zum Unmut von Jimis Mama, Natascha Ochsenknecht (60). Diese warf ihrer Ex-Schwiegertochter kurzerhand vor, sie erzähle Unwahrheiten. Doch das lässt Yeliz nicht auf sich sitzen. Bei einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, beteuert sie nun ihre Ehrlichkeit. "Ich würde niemals in der Öffentlichkeit lügen", stellt die ehemalige Bachelor-Kandidatin klar.

Mit der Familie Ochsenknecht stand Yeliz schon einmal im Clinch. Damals sei ihr ebenfalls vorgeworfen worden, zu lügen, wie die 31-Jährige auf der Pressekonferenz berichtet. Den Streit hätten sie dann mithilfe von rechtlicher Unterstützung ausgetragen: "Dann wurde ich ja vor Gericht gezogen und dann hatte ich für alles Beweise. Ich konnte alles beweisen. Da hat man ja gesehen, dass ich nicht lüge", erinnert sich die Influencerin. Von ihr aus können sie diesen Weg gern wieder gehen.

Natascha warf Yeliz nicht nur vor, bei der ein oder anderen Stelle ihrer Erzählungen gelogen zu haben. Das Model war generell sehr unglücklich darüber, dass Yeliz im Dschungel über Jimi sprach. "Es gab eine Abmachung, dass darüber nicht gesprochen wird. Ich bin enttäuscht", machte die 60-Jährige bei "Punkt 12" deutlich. Natascha zeigte sich besorgt, dass nun eventuell ein neuer Streit zwischen den Ex-Partnern entstehen könnte – gerade jetzt, wo Jimi sich wieder seiner Tochter Snow Elanie (3) annähert.

