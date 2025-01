Über Jimi ausgepackt: Natascha ist von Yeliz Koc enttäuscht

Yeliz Koc (31) hat zu ihrem Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) ein eher kompliziertes Verhältnis. So hatten die Reality-TV-Bekanntheit und der Schauspieler lange Zeit keinen Kontakt – auch zu ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (3) hatte er noch bis vor Kurzem keine Beziehung. Im Dschungelcamp plauderte Yeliz nun über ihre Vergangenheit mit Jimi und gab an Tag sechs gegenüber ihren Mitstreitern ein paar Details preis. Beispielsweise erklärte sie, dass er sich bei ihr nie für den Kontaktabbruch zwischen sich und der gemeinsamen Tochter entschuldigt habe. Nun schaltet sich seine Mama Natascha Ochsenknecht (60) ein. Sie findet es ein Unding, dass Yeliz über ihren Sohn im Camp redet. "Es gab eine Abmachung, dass darüber nicht gesprochen wird. Ich bin enttäuscht!", macht sie bei "Punkt 12" deutlich.

Dabei ginge es Natascha besonders um das Wohl ihrer Enkelin, die erst seit Kurzem wieder Kontakt zu Jimi hat. Sie sei der Ansicht, dass man in Realityformaten nicht alles für Sendezeit tun oder sagen müsse. Dennoch sei zwischen ihr und Yeliz alles in Ordnung – die beiden würden sich trotz der schweren vergangenen Jahre, in denen beide oft gegeneinander schossen, mittlerweile super verstehen. "Natürlich drücke ich ihr noch die Daumen", macht das Ex-Model deshalb auch abschließend deutlich.

Doch was genau hat Yeliz gestern eigentlich im Dschungel über ihren Ex-Partner gesagt? Unter anderem berichtete die 31-Jährige ihren Mitstreitern Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23), wie sie und Jimi wieder Kontakt zueinander aufnahmen. "Wir hatten dann so eine Gruppe zu dritt, er, mein Anwalt und ich", verriet die Make Love, Fake Love-Bekanntheit. Daraus seien dann Besuche des Schauspielers geworden – die aber irgendwann etwas aus dem Ruder liefen. "Irgendwann waren dann etliche Sachen von Jimi in meiner Wohnung. Dann hab ich gesagt, das geht nicht, ich helfe ja gern, wo ich kann, aber nach allem, was vorgefallen ist", äußerte sich Yeliz.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc, Sam Dylan und Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige