"Belebt das Geschäft": Jannik Kontalis erzählt von Trennung

Bei Prominent getrennt geht es brisant los. Als Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis zur Truppe dazustoßen, nehmen beide kein Blatt vor den Mund. Während der Blondschopf berichtet, dass Yeliz nach etwa einem Jahr überraschend Schluss gemacht habe, erzählt die Influencerin, dass sie die Reißleine gezogen habe, als Jannik feiern ging, während sie mit ihrer kranken Tochter zu Hause blieb. Er resümiert den darauffolgenden öffentlichen Zoff mit den Worten: "Rosenkrieg ist sche*ße, aber belebt das Geschäft."

Jannik hatte sich nach der Trennung schnell anderen Frauen zugewandt. Eine Dame meldete sich danach in einer E-Mail bei Yeliz' Management, die sie prompt auf Social Media veröffentlichte. Rückblickend findet die Mutter von Snow Elanie Koc (3): "Wir hatten eine schöne Beziehung, aber trotzdem hat mich das Gefühl nicht losgelassen, dass er einfach nur in die Öffentlichkeit möchte." Ihr Aufeinandertreffen bei "Prominent getrennt" ist trotz des öffentlichen Beefs freundlich. Sie umarmen sich zur Begrüßung und Jannik leiht Yeliz seine Jacke, weil sie friert.

Ihre Mitstreiter in der TV-Show sind von dem harmonischen Umgang verwundert. Auch die Fans hatten im Vorhinein spekuliert, dass die Trennung der Reality-Dame und des Make Love, Fake Love-Gewinners gefakt worden sein könnte, um in dem Format antreten zu können. Yeliz bekam diese Gerüchte mit und hinterließ einen ironischen Kommentar unter einem Instagram-Post: "Ja, ich habe gesagt, er soll ein Jahr mit einer anderen zusammen sein, damit wir in die Show kommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025