Kein Musiker mehr: Das wurde aus Take-That-Star Jason Orange

Jason Orange (54), ehemaliges Mitglied der weltbekannten Boygroup Take That, hat sich seit seinem Ausstieg aus der Band im Jahr 2014 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch nun wurde bekannt, womit der 54-Jährige sich heute beschäftigt: Jason hat sich gemeinsam mit Neil Lennon, einem früheren Profi-Fußballer und Celtic-Legende, auf das Immobiliengeschäft spezialisiert. Zusammen führen sie die Firma Nine The Firs. Insider berichten gegenüber The Sun, dass Jason nach wie vor einem eher ruhigen Leben abseits des Rampenlichts den Vorzug gebe.

Die beiden Männer verbindet eine jahrelange Bekanntschaft, die auf ein gemeinsames Wohltätigkeitsfußballspiel zurückgeht. Neil, der bereits seit einiger Zeit in der Immobilienbranche tätig ist, habe Jason zu diesem neuen Schritt inspiriert. Laut Insidern habe dieser ein besonderes Talent für Immobilien und zeichne sich durch Professionalität und Freundlichkeit aus. Ein Käufer, der kürzlich eine seiner Wohnungen erwarb, beschrieb ihn als "reizenden Kerl – professionell von Anfang bis Ende". Dabei ist Jason nicht das einzige Take-That-Mitglied, das sich mit Immobilien beschäftigt. Sein ehemaliger Bandkollege Gary Barlow (54) hat ebenfalls ein erfolgreiches Business in diesem Bereich aufgebaut.

Take That, die mit Hits wie "Back for Good" und "How Deep Is Your Love" weltweit berühmt wurden, traten zuletzt meist als Trio bestehend aus Gary, Mark Owen (53) und Howard Donald (56) auf. Robbie Williams (50) unterstützte die Band hin und wieder, konzentriert sich jedoch ebenfalls weiterhin auf seine Solokarriere. Jason war dagegen schon immer dafür bekannt, wenig von der Aufmerksamkeit und dem Showbusiness zu halten. Bereits nach der ersten Trennung der Band in den 90er-Jahren hatte er sich kurzzeitig anderen Projekten gewidmet.

Getty Images Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange und Robbie Williams, 2010

Getty Images Jason Orange in London

