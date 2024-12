Robbie enthüllt wahre Gründe für seinen Take-That-Ausstieg

Robbie Williams (50) hat erstmals offen über die Gründe gesprochen, die ihn 1995 dazu brachten, Take That zu verlassen. In seiner Netflix-Dokumentation enthüllt der Sänger, dass sein exzessiver Lebensstil mit Alkohol und Drogen eine zentrale Rolle spielte. "Ich habe alles konsumiert, was ich in die Hände bekommen konnte: Kokain, Alkohol. Ich habe buchstäblich eine Flasche Wodka getrunken, bevor ich zu den Proben ging", verriet Robbie. Während einer entscheidenden Bandbesprechung gestand er seinen Bandkollegen Jason Orange (54), Howard Donald (56), Mark Owen (52) und Gary Barlow (53), dass er "einfach nicht mehr dabei sein konnte". Die Gruppe entschied daraufhin, ohne ihn weiterzumachen, woraufhin Robbie im Juli 1995 die Band verließ.

Sein Abschied traf viele Fans ins Herz. Daraufhin zog sich Robbie zunächst für ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurück, bevor er als Solokünstler mit seiner energiegeladenen Coverversion von George Michaels (✝53) "Freedom" auf die Bühne zurückkehrte. Die Zeit nach Take That beschreibt Robbie als schmerzhaften, aber wichtigen Wendepunkt in seinem Leben. Gleichzeitig gestand sein ehemaliger Bandkollege Howard später, dass mangelnde Kommunikation innerhalb der Band ein ausschlaggebender Faktor für Robbies Ausstieg gewesen sei: "Wir haben nie über Gefühle gesprochen. Rückblickend bedauern wir das sehr."

Heute reflektiert der Sänger seine vergangenen Entscheidungen offener denn je. In seinem aktuellen Projekt, dem Biopic "Better Man", verarbeitet Robbie intensiv seine persönliche Reise und spricht auch ehrlich über seine damaligen mentalen Probleme. Mit seinen Aussagen will Robbie die Kontrolle über seine Geschichte zurückgewinnen: "Wenn ihr mich beurteilen wollt, dann aus den richtigen Gründen", betonte er bei einer Launch-Veranstaltung anlässlich der Veröffentlichung seines Biopics. Mittlerweile ist der Superstar nicht nur als Musiker, sondern auch als Familienvater mit Frau Ayda Field (45) und vier Kindern gefestigt – ein Leben, das lange unvorstellbar schien, als er damals die Band verließ.

Andreas Rentz/Getty Images Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange und Howard Donald von Take That

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Dezember 2024

