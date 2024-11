Robbie Williams' Take-That-Zeit trieb ihn in Drogensucht

Robbie Williams (50) wurde im Jahr 1990 als jüngstes Mitglied der Boyband Take That bekannt. In einem Interview für die kommende BBC-Dokumentation "Boybands Forever" enthüllt er, dass er mit gerade einmal 16 Jahren von seinem ehemaligen Manager Nigel Martin-Smith beinahe aus der Band geworfen wurde. "Ich hatte keine Tanzerfahrung, und die Routinen waren so kompliziert, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Schritte zu lernen", erinnert er sich. Nigel habe ihm daraufhin gedroht, ihn mit einem anderen "dunkelhaarigen" Sänger zu ersetzen. "Das gab mir das Gefühl, dass mein Platz in der Band nie sicher war. Ich wurde nicht geliebt, nicht einmal gemocht, und ich war 16", berichtete Robbie.

In dieser schwierigen Zeit geriet der Brite auf die schiefe Bahn. "Mein Weg, Sicherheit zu finden, kam in Form von Substanzen und Alkohol. Ich wurde wild, es gab in meinem Leben viel Koks, viel Dunkelheit", reflektiert er in der Dokumentation. Er habe in diesem jungen Alter unter einer "komplett aktiven Drogensucht" gelitten. "Ich hatte viele Abstürze, die höllisch waren", erinnert sich der Popstar an jene dunkle Zeit und betont abschließend: "Niemand macht so viel Ruhm durch und kommt auf der anderen Seite gesund und ohne psychische Schäden wieder heraus."

Heute hat Robbie seine Sucht im Griff. Das habe er unter anderem Elton John (77) zu verdanken, wie er vor einigen Jahren in der "The Jonathan Ross Show" verriet. Der "Candle in the Wind"-Interpret habe Robbie im Jahr 1997 bei der Produktion seines ersten eigenen Albums "Life thru a Lens" unterstützt und ihn eines Tages zu sich eingeladen. Zu dem Treffen erschien der Sänger jedoch völlig betrunken, inklusive "Essens- und Rotweinflecken" auf den Klamotten. Da habe Elton John entschieden, dass sein Musikerkollege umgehend einen Entzug machen muss. "Ich wachte irgendwann auf und da standen Elton John, [sein Ehemann] David Furnish, ein Arzt und ein Psychiater und sagten, sie würden mich hier wegbringen", erinnerte sich Robbie in der TV-Show.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John im November 2024

Anzeige Anzeige