Konzerte ausverkauft: Take That begeistert australische Fans

Die legendäre Boyband Take That – heute bestehend aus Gary Barlow (53), Howard Donald (56) und Mark Owen (52) – ist momentan in Australien unterwegs, um dort ihre Konzerte der "This Life On Tour" zu geben. Und die Megastars der 90er haben es auch Down Under geschafft: Alle Termine sind ausverkauft. Dementsprechend entspannt und gut gelaunt wurden die drei Musiker nun in Sydney gesichtet, als sie nach einem Besuch in den Studios von Channel Seven ihre wartenden Fans begrüßten. Gary, Howard und Mark nahmen sich Zeit für Selfies, Autogramme und kurze Gespräche mit ihren begeisterten Anhängern.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den lässigen Auftritt der Drei: Gary trug dabei eine braune Utility-Jacke über einem schwarzen Polohemd von Gucci, kombiniert mit zerrissenen Jeans und Sonnenbrille. Howard entschied sich lässig für eine schwarze Lederjacke über einem Pink-Floyd-T-Shirt, während Mark mit einem blau-weiß gestreiften Hemd und zerfetzten Jeans seinen individuellen Stil präsentierte. Die Band wird am 6. November in der Rod Laver Arena in Melbourne auftreten, gefolgt von einem Konzert in Sydneys Qudos Bank Arena am nächsten Tag. Weitere Auftritte sind im Hunter Valley und in Mount Cotton geplant, bevor sie ihre Tour am 14. November in Auckland abschließen. Begleitet wird das Trio von der britischen Sängerin Sophie Ellis-Bextor (45) und der australischen Künstlerin Ricki-Lee Coulter.

Die britische Pop-Gruppe "Take That" wurde 1990 gegründet und bestand ursprünglich aus Gary, Howard, Mark sowie Robbie Williams (50) und Jason Orange (54). In den 90er Jahren stürmten sie mit Hits wie "Babe" und "Never Forget" die Charts und wurden zu internationalen Stars. Robbie verließ die Gruppe 1995, um eine erfolgreiche Solokarriere zu starten, kehrte 2010 kurzzeitig zurück und verließ sie erneut 2014. Jason zog sich 2014 aus dem Rampenlicht zurück, um ein ruhigeres Leben zu führen. Der Signature-Song "Back For Good" erreichte 1995 in Australien den ersten Platz der Charts.

Getty Images Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2022

Getty Images Take That bei der Echo-Verleihung in Berlin, 2011

