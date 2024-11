Aus diesem Grund meiden Gary Barlows Kinder das Showbiz

Gary Barlow (53), bekannt als Sänger der Band Take That, hat kürzlich in einem seltenen Interview über seine Kinder gesprochen und verraten, warum sie sich entschieden haben, nicht in seine Fußstapfen zu treten. Obwohl die Unterhaltungsbranche ihm viel Erfolg und ein angebliches Vermögen von 103,5 Millionen Euro eingebracht hat, haben seine Kinder Daniel, Emily und Daisy andere Pläne für ihre Zukunft. Wie Gary Mirror berichtete, seien sie nicht am Showbusiness interessiert, sondern an akademischen Karrieren.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärte Gary, dass Daniel und Emily in den Bereichen Medizin und Physiologie tätig seien, mit Fokus auf Kraft- und Konditionstraining. Über seine jüngste Tochter Daisy sagte er, dass er noch nicht genau wisse, wohin ihre Reise gehen werde, sie allerdings auch sehr fleißig sei. Eine Karriere im Showbiz sei aber unwahrscheinlich: "Ich denke nicht, dass meine Kinder in meine musikalischen Fußstapfen treten werden, aber ich hätte sie auch nicht davon abgehalten. Es war ein gutes Geschäft für mich", bemerkte er ehrlich.

Gary ist seit 25 Jahren mit Dawn Andrews verheiratet, mit der er seine drei Kinder großzieht. Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere genießt er die Zeit mit seiner Familie und ist stolz auf die individuellen Wege, die seine Kinder einschlagen. Trotz des Erfolgs hat die Familie auch schwere Zeiten hinter sich, wie die Totgeburt ihrer Tochter Daisy im Jahr 2012. Im Podcast "The Imperfects" gestand Gary kürzlich, dass er zwar noch keinen Frieden damit gefunden habe, die Familie jedoch zusammenhalte und sich gegenseitig unterstütze.

Getty Images Take That in Italien 2011

Getty Images Gary Barlow bei Greatest Hits Radio in London

