Gary Barlow verrät spannende Details zum Take-That-Album

Gary Barlow (54) hat aufregende Neuigkeiten für Take That-Fans: Der Sänger verkündete, dass er gemeinsam mit Mark Owen (53) und Howard Donald (56) bereits an neuen Songs arbeitet. "Wir wollten direkt nach der Tour weitermachen", erklärte Gary gegenüber The Sun. Anstatt wie gewohnt ein gesamtes Album zu produzieren, planen die drei Musiker, in Zukunft lieber einzelne Songs zu veröffentlichen, sobald diese fertig sind. Für Fans bedeutet das, dass die Wartezeit deutlich kürzer wird. Die Veröffentlichung der neuen Musik ist für das kommende Jahr geplant. "Unsere Fans wollen nicht jahrelang auf ein Album warten", so Gary weiter.

Ein anderer Traum des Sängers hat sich bisher allerdings nicht erfüllt. Gary verriet, dass es trotz Gesprächen bislang nicht gelungen sei, eine Las-Vegas-Residency für Take That zu arrangieren. "Wir sind in Amerika nicht so groß, das ist die Realität", erklärte er offen. Trotzdem habe er die Hoffnung nicht aufgegeben, eines Tages doch ein paar Shows auf dem berühmten Las Vegas Strip spielen zu können. Derzeit konzentriert sich Gary neben den neuen Projekten mit der Band auch auf seine Soloaktivitäten. Seine "Songbook 2025"-Tour führt ihn durch zahlreiche Städte in Großbritannien, während er gleichzeitig mit der zweiten Staffel der Show "Food And Wine Tour" auf ITV zu sehen ist.

Die Leidenschaft für Musik begleitet Gary sein Leben lang und hat ihn auch durch schwierige Zeiten getragen. Erste Erfolge feierte er mit Take That in den frühen 90ern, bevor die Band 1996 unerwartet auseinanderbrach und erst 2005 wieder zusammenfand. Privat ist Gary seit 2000 glücklich mit seiner Frau Dawn verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Neben seiner musikalischen Karriere experimentiert der Sänger gerne an neuen Projekten, sei es in TV-Formaten oder mit seinen Soloshows. Mit dieser Vielseitigkeit begeistert er seine Fans immer wieder aufs Neue und bleibt eine feste Größe im Musikgeschäft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen bei den Bambi Awards 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow und Dawn Andrews im Juni 2022

Anzeige Anzeige