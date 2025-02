Prinzessin Kate schickt Rugby-Team persönliche Botschaft

Prinzessin Kate (43) hat am Wochenende mit einer seltenen, persönlichen Nachricht an die englische Rugby-Nationalmannschaft überrascht. Kate wandte sich über die sozialen Medien an das englische Team, das in Dublin im Eröffnungsspiel der Six Nations gegen Irland antrat. "Viel Glück an Steve, Maro und alle Beteiligten von @englandrugby für euer Eröffnungsspiel im @sixnationsrugby gegen Irland. C.", schrieb Kate auf X. Kate ist seit 2022 Schirmherrin der Rugby Football Union und der Rugby Football League.

Kate übernahm ihre Rolle als Förderin des englischen Rugbysports im Jahr 2022 von Prinz Harry (40), nachdem dieser seine offiziellen royalen Pflichten niedergelegt hatte. Seitdem unterstützt sie die Teams nicht nur aus der Ferne. Die Ehefrau von Prinz William (42) ließ es sich in der Vergangenheit nicht nehmen, bei einer Trainingseinheit des englischen Teams in Twickenham selbst aufs Feld zu gehen. Die Bilder, die damals entstanden, zeigen eine beeindruckend aktive Kate, die sich mitten ins Geschehen warf, unter anderem bei einem Scrum und einem Line-out. Mike Tindall (46), ehemaliger Rugbyspieler und Mitglied der erweiterten Royal Family, verriet später in seinem Podcast: "Ich habe Ellis [Genge] gefragt, ob sie irgendwas falsch gemacht hat, aber er meinte nur, sie wäre richtig gut gewesen und besonders beim Kicken beeindruckend."

Das Interesse an Rugby zieht sich durch Kates Leben und Familie. Ihre Schwester Pippa Middleton (41) verriet einst in einem Interview mit Vanity Fair, dass Rugby während ihrer Kindheit eine zentrale Rolle spielte. Samstagnachmittags saß die Familie oft vor dem Fernseher, um internationale Spiele zu verfolgen. "Wenn wir verloren haben, war unser Vater den restlichen Nachmittag wie ausgewechselt, als hätte er selbst das Spiel verloren", erzählte Pippa. Auch Kates jüngster Sohn Louis (6) scheint schon in die sportlichen Fußstapfen seiner Mutter zu treten. Mit einem Augenzwinkern verriet die dreifache Mutter einmal, dass sein Rugby-Stil eher "kamikazeartig" sei. Erst kürzlich gab auch Prinz William einen seltenen Einblick in die Hobbys seiner Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

Anzeige Anzeige