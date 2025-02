So ist das Verhältnis von Kate Merlan und Ex Jakub aktuell

Mehrere Jahre lang führten Kate Merlan (37) und Jakub Jarecki (29) eine turbulente On-off-Ehe. Diese fand im August des vergangenen Jahres endgültig ihr Ende. Doch wie stehen die Realitystars heute zueinander? In ihrer Instagram-Story erklärt Kate nun, in welchem Verhältnis sie zu ihrem Ex-Mann steht. "Wir reden nur noch über die Hunde. Mehr gibt es da auch nicht zu reden – und auch nicht länger als eine Minute, sonst ist direkt wieder Stress. Habe auch keinen Bock mehr auf ihn, nach allem was war", findet die ehemalige Temptation Island-Kandidatin deutliche Worte.

Auch ein Liebescomeback schließt Kate kategorisch aus. Auf die Frage eines Fans, ob sie sich und Jakub noch einmal eine Chance geben würde, antwortet die 37-Jährige "Nie wieder" in Großbuchstaben. So ganz los wird Kate ihren Verflossenen jedoch nicht. Denn derzeit wird die Erotiksendung "Stranger Sins" ausgestrahlt, bei der Kate und Jakub damals noch als Paar teilgenommen hatten. In der TV-Show sieht man die starken Spannungen zwischen den beiden – für Kate offenbar auch im Nachhinein nicht leicht mit anzusehen. "Es ist scheiße für mich zu sehen", erklärt die Influencerin im Netz. Trotzdem will sie sich davon nicht unterkriegen lassen: "Ich bin eine starke Persönlichkeit und die werde ich bleiben."

Kate und Jakub sind als echte Streithähne bekannt und sich eigentlich nie einig. Doch bei einem Thema sind sie wohl doch einer Meinung. Denn auch der Fußballer betonte vor wenigen Wochen, dass für ihn ein Liebescomeback mit Kate absolut nicht infrage kommt. Als er auf Instagram danach gefragt wurde, fiel seine Antwort eindeutig aus. "Bei der Frage kann ich zu 100-Tausend-Millionen-Prozent sagen: 'Nein, wird es auf keinen Fall und nie wieder geben, um die Frage auch mal eben abzukürzen'", stellte der 29-Jährige klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Sportler

Anzeige Anzeige