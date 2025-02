Große Überraschung: Sie muss das Dschungelcamp verlassen

Nun wird es von Tag zu Tag leerer im Dschungelcamp – und diesen Exit haben wohl die wenigsten erwartet: An Tag neun ist es Yeliz Koc (31), die das Camp verlassen muss. Für die Reality-TV-Bekanntheit haben nicht genug Fans angerufen. Damit hat sie nicht gerechnet, wie sie vor der Kamera zu verstehen gibt. "Ich bin erstmal richtig enttäuscht, weil ich keine richtige Prüfung machen durfte. Und dafür bin ich in den Dschungel gekommen. Und das finde ich schade", meint die Make Love, Fake Love-Bekanntheit betroffen in der Stunde danach und ergänzt: "Ich bin noch gar nicht fertig hier gewesen. Ich hätte gerne noch gezeigt, was ich kann."

Yeliz ist die zweite von anfänglich zwölf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidaten, die die Show verlassen muss. An Tag acht traf es Jürgen Hingsen (67). Doch der einstige Olympionike war den Bildern nach zu urteilen nicht allzu traurig darüber, dass die Reise plötzlich für ihn vorbei war. Nichtsdestotrotz verbucht er seine Teilnahme als vollen Erfolg und eine tolle Erfahrung, auf die er positiv zurückblicken kann. Nun fiebert er aus der Ferne mit seinen ehemaligen Mitstreitern mit. "Ich werde natürlich jeden Tag vor dem Fernseher das Team auch mental weiter unterstützen und denen allen die Daumen drücken", erklärt er bei der Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war.

Tatsächlich hatten sowohl Yeliz als auch Jürgen nicht die Möglichkeit, während ihrer Zeit im Dschungel in einer Prüfung zu beweisen, was in ihnen steckt. Doch das betrifft den Großteil der Kandidaten. Der Grund: Die Zuschauer wählten jeden Tag aufs Neue Sam Dylan (33) in die Dschungelprüfung. Nachdem er an den ersten drei Tagen kläglich versagt und jedes Mal vorzeitig abgebrochen hatte, lief es in den folgenden Tagen mit der Unterstützung von unter anderem Lilly Becker (48) und Alessia Herren (23) besser.

RTL Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc

RTL Jürgen Hingsen im Dschungelcamp 2025

