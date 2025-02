Lilly Becker enthüllt im Dschungelcamp ihr Kindheitstrauma

Im diesjährigen Dschungelcamp gab es bereits die eine oder andere emotionale Beichte der Stars. Wie Bild berichtet, bietet auch das Model Lilly Becker (48) überraschend tiefe Einblicke in ihre Kindheit – und äußert dabei tragische Erinnerungen an diese. Im australischen Urwald enthüllt Lilly gegenüber Alessia Herren (23) dramatische Details über den Tod ihrer Eltern. Sie berichtet der Tochter von Willi Herren (✝45), dass ihr Vater deutscher Herkunft sei – mehr wisse sie nicht über ihn. Lilly erklärt: "Er ist tot. Er ist gestorben, mit meiner Mama. Das ist 45 Jahre her, als ich drei Jahre alt war."

Lilly musste so früh Abschied nehmen, da ihre Eltern im Jahr 1979 bei einem Autounfall ums Leben kamen. Aufgrund ihres unerwarteten Ablebens weiß die Niederländerin kaum Details über die beiden: "Ich weiß fast nichts über meine Mama und meinen Papa." Während Lilly wahrscheinlich das Aussehen ihres Papas geerbt hat, soll sie Geschichten zufolge charakterlich nach ihrer Mama schlagen: "Sie war wild, sie war hübsch, locker, hatte viele Freunde. Alle haben sie gemocht. [...] Ich sehe aus wie mein Vater, habe aber den Charakter meiner Mutter."

Bereits an Tag vier im Dschungelcamp verriet die Ex-Frau von Boris Becker (57) am Lagerfeuer schockierende Details – dieses Mal jedoch über ihre Beziehung zu dem ehemaligen Tennisprofi. Im Gespräch mit Maurice Dziwak (26) meinte die Reality-TV-Bekanntheit, dass der Sportler sich seit der Trennung kaum um sie sorge: "Das macht der nicht. [...] Die Leute zu Hause haben ein Bild von mir, als ob ich von Boris Beckers Geld lebe. Der hat sieben Jahre nicht bezahlt." Boris komme lediglich für die Schule ihres gemeinsamen Kindes Amadeus auf.

RTL Alessia Herren und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Getty Images Boris Becker und Lilly Becker, März 2016

