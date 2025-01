Sieben Jahre kein Geld: Lilly Becker schießt gegen Boris

Tag vier im Dschungelcamp – und am Lagerfeuer wird es immer emotionaler! Im Gespräch mit Maurice Dziwak (26) packt Lilly Becker (48) weiter über ihren Ex-Mann Boris Becker (57) aus. Der Realitystar will von der gebürtigen Niederländerin wissen, ob der frühere Tennisstar sich nach der Trennung um sie sorgt. "Das macht der nicht. [...] Die Leute zu Hause haben ein Bild von mir, als ob ich von Boris Beckers Geld lebe. Der hat sieben Jahre nicht bezahlt", wettert Lilly daraufhin. Ihr Verflossener komme nur für die Schule ihres gemeinsamen Kindes Amadeus (14) auf.

Schon am Tag zuvor feuerte die 48-Jährige heftig gegen ihren Ex-Mann. So verriet sie ihren Mitcampern, dass der Ex-Sportler sie nach ihrem Liebes-Aus plötzlich aus ihrem Zuhause rausgeschmissen habe: "Boris hat gesagt: 'Du kannst gehen, Amadeus darf bleiben.' Da war Amadeus acht." Kurz danach war Boris im Gefängnis – er war wegen Insolvenzbetrugs zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden, wovon er rund acht Monate absaß. All das habe ihr gemeinsamer Sohn mitbekommen. Lilly betonte aber, dass der heute 14-Jährige trotz allem ein gutes Verhältnis zu dem dreimaligen Wimbledon-Sieger habe: "Er liebt seinen Vater."

Dass Lilly sich nun so heftig über Boris beschwert, kommt ziemlich überraschend. Immerhin hatte sie noch vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp eher versöhnliche Töne angeschlagen. In einem Interview mit RTL erklärte sie, dass sie und ihr Ex-Mann nicht mehr emotional verbunden seien und sie deshalb auch absolut nichts gegen seine neue Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro habe: "Er ist neu verheiratet, hat eine tolle Frau, und Amadeus und ich sind ein bisschen erwachsener geworden."

RTL Maurice Dziwak und Lilly Becker, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

