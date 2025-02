Nina Bott darf nach Dschungel-Aus keine Milch zu sich nehmen

An Tag zehn im Dschungelcamp musste sich GZSZ-Star Nina Bott (47) aus dem australischen Busch verabschieden. Nachdem die wenigsten Anrufer für sie durchgeklingelt hatten, freute sich die Schauspielerin vor allem auf eine richtige Mahlzeit. Doch daraus wurde nichts! Nach dem Dschungelabenteuer hat Dr. Bob (75) ihr nämlich verboten, die von ihr ersehnten Spaghetti Bolognese mit ganz viel Käse zu essen. Wie Bild von Nina erfahren hat, sind Milchprodukte nämlich tabu: "Dr. Bob hat gesagt, dass ich erst mal keine Milchprodukte zu mir nehmen darf."

Die Erklärung für diese gesundheitliche Empfehlung ist durchaus nachvollziehbar: Der Magen muss sich nach tagelanger Diät im Camp erst langsam an normale Nahrung gewöhnen. Kein Wunder, schließlich bekommen die Stars im Dschungelcamp lediglich Reis, Bohnen und gelegentlich Obst sowie Fleisch serviert. Dr. Bob erklärt gegenüber der Zeitung: "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wer länger wenig gegessen hat, sollte den Magen nicht sofort mit Milchprodukten belasten."

Diese knallharte Diät hat so einige Spuren bei der Fernsehpersönlichkeit hinterlassen. In einer Pressekonferenz berichtete Nina in Anwesenheit von Promiflash, wie viel Gewicht sie im Laufe ihrer Teilnahme verloren hat. Die 47-Jährige enthüllte, dass sie insgesamt 7,25 Kilogramm leichter sei. Auf ihre Rückkehr wolle sie nun mit einem besonderen Getränk anstoßen: "Ich glaube, KiBa hat die meisten Kalorien, das wäre wahrscheinlich am besten. KiBa habe ich auf meinem ersten Date mit meinem Mann getrunken."

Anzeige Anzeige

RTL Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige Anzeige

RTL Nina Bott im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige