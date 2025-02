Zehn Tage Dschungelcamp: So viel hat Nina Bott abgenommen

Nina Bott (47) ernährte sich im Dschungelcamp zehn Tage lang hauptsächlich von kleinen Portionen Reis und Bohnen. Diese Diät hat bei der GZSZ-Darstellerin ihre Spuren hinterlassen. In einer Pressekonferenz berichtete sie nun im Beisein von Promiflash, dass sie 7,25 Kilogramm abgenommen habe. Aus diesem Grund ist der Schauspielerin klar, was ihre erste Amtshandlung in der zurückgewonnenen Freiheit sein wird: "Spaghetti Bolognese essen!" Auch das Getränk für ihr Festmahl hat sich die TV-Bekanntheit schon ausgesucht. "Ich glaube, KiBa hat die meisten Kalorien, das wäre wahrscheinlich am besten. KiBa habe ich auf meinem ersten Date mit meinem Mann getrunken."

Das Thema Ernährung war bei Nina schon vor ihrer Reise nach Australien sehr präsent. "Ich kann es eigentlich nicht mal im Fernsehen sehen, wenn jemand etwas Ekliges isst. Wenn dann noch jemand neben mir sitzt, der das macht, könnte das wirklich schwierig für mich werden. Ich habe eine direkte Leitung zum Kotzreiz", erklärte sie Mitte Januar im Bild-Interview.

Ihren schwachen Magen stellte Nina in der allerersten Dschungelprüfung, die den Namen "Bährufs-Bähratung" trug, unter Beweis. Dabei mussten die zwölf Camper kulinarische Besonderheiten, wie einen Krokodilpenis, Schafshirn oder Kuh-Urin, zu sich nehmen. Die 47-Jährige musste sich ihrer pürierten Entenzunge geschlagen geben und holte keinen Stern für das Team. Bevor sie die Speise überhaupt probierte, hatte sich die Blondine bereits übergeben müssen. Immerhin gelang es Edith Stehfest, Jörg Dahlmann (66) und Timur Ülker (35), die Delikatessen bei sich zu behalten und somit drei Sterne mit ins Camp zu bringen.

