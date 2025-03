Nina Bott wurde von ihren Kindern für Ausraster ausgelacht

Nina Bott (47) gibt auf Instagram erneut einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihren turbulenten Alltag als Mutter. In ihrem Post teilt die Schauspielerin nachdenkliche Worte zu einem Moment, der wohl vielen Eltern bekannt vorkommen dürfte: Vor dem Schlafengehen habe sie die Fassung verloren und sei ihren Kids gegenüber laut geworden, was sie eigentlich unbedingt vermeiden wollte. Dennoch war sie offenbar von der Reaktion ihrer Kinder überrascht: "Wenigstens haben sie mich heute deshalb nicht ausgelacht", schreibt die 47-Jährige und zeigt sich erfreut darüber, hier einen Wandel bei ihren Sprösslingen festzustellen. Sie hätten diesmal geradezu verständnisvoll reagiert, nachdem Nina ihrem angestauten Frust Luft gemacht hatte.

"Ich mag mich nicht, wenn ich laut werde, aber manchmal bringen meine Kinder mich echt auf die Palme", erklärt Nina und betont, nach ihrem Ausraster von einem zunehmend schlechten Gewissen geplagt worden zu sein. Letztendlich hätten sich alle mehrfach entschuldigt und man habe bei einem gemeinsamen Vorleseabend wieder zueinander gefunden. "Manchmal muss sich wohl alles entladen", resümiert die Schauspielerin offen. Ihr ehrlicher Beitrag findet viel Zuspruch – auch von anderen Müttern. Lilly Becker (48), die Ex-Frau von Boris Becker (57) und Ninas ehemalige Dschungelcamp-Kollegin, kommentierte unter dem Post mit vielen Lach- und Herz-Emojis: "Auch mit 15 Jahren", und spielte damit auf die Herausforderungen mit ihrem Teenie-Sohn Amadeus (15) an.

Nina, die aus ihrer Zeit als Schauspielerin in TV-Serien wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten und Alles was zählt bekannt ist, gewährt ihren Fans regelmäßig authentische Einblicke in ihr Leben. Neben ihrer Karriere gab sie in den letzten Jahren vor allem an, in ihrer Rolle als Mutter von vier Kindern Erfüllung gefunden zu haben. Gerade die Höhen und Tiefen ihres Familienalltags teilt sie offen mit ihren Followern, hat diesem Thema aber auch bereits ein eigenes literarisches Werk gewidmet. In ihrem 2020 erschienenen Buch "Ich bin eine Traumfrau – Oder wie heißt das, wenn man immer müde ist?" fasst Nina zusammen: Als Mama esse, schlafe und tanze man zu wenig, habe aber viel Liebe im Leben.

Anzeige Anzeige

RTL Nina Bott und Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Instagram / ninabott Nina Botts Kids im Dezember 2022

Anzeige Anzeige